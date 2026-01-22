caporalato
caporalato
Vita di città

Caporalato, la Uila chiede l'attuazione del protocollo regionale

Chiesto incontro agli assessori Sciascio e Paolicelli

Andria - giovedì 22 gennaio 2026 6.42
La UILA Puglia ha formalmente richiesto un incontro agli Assessori regionali allo Sviluppo Economico e Lavoro, Eugenio Di Sciascio, e all'Agricoltura e Sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli, per dare piena e concreta attuazione al Protocollo d'intesa regionale sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, approvato con Delibera di Giunta n. 634 del 13 maggio 2025.
Il Protocollo, sottoscritto l'8 luglio 2025 presso l'Assessorato all'Agricoltura, rappresenta l'esito di un percorso condiviso e partecipato che ha coinvolto istituzioni, enti pubblici e parti sociali. Il Sindacato è stato tra i promotori dell'iniziativa, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali e di costruire, insieme ad ARPAL, strumenti efficaci di incontro tra domanda e offerta di lavoro agricolo, contrastando il lavoro sommerso e le diverse forme di sfruttamento.
Particolare rilievo assume l'articolo 6 del Protocollo, che prevede la realizzazione di report semestrali sull'andamento del mercato del lavoro agricolo regionale, attraverso l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, con il supporto delle banche dati dei soggetti firmatari. Report che dovranno fornire un quadro informativo utile alla programmazione di politiche regionali mirate.
Secondo la UILA Puglia, l'attuazione di queste misure è urgente, soprattutto alla luce dell'imminente avvio delle principali stagioni di raccolta, fasi storicamente più esposte a criticità nel reclutamento della manodopera e al rischio di intermediazione illecita. Per questo il sindacato chiede l'avvio di un percorso operativo concreto, con una time line definita e risultati verificabili.
"La legge 199/2016 resta un pilastro fondamentale nella lotta al caporalato – sottolinea Pietro Buongiorno, Segretario Generale UILA Puglia – ma accanto all'azione repressiva è necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione e di organizzazione legale del lavoro. Il Protocollo regionale può incidere sulle cause strutturali dello sfruttamento, tutelare i lavoratori e sostenere le aziende agricole sane, che rispettano contratti e regole, riducendo il gap competitivo con chi opera nell'illegalità. Da qui -conclude Buongiorno- la richiesta di un incontro con gli assessori competenti, per l'attuazione degli impegni assunti e definire congiuntamente i prossimi passaggi operativi, affinché la strategia regionale di contrasto al caporalato si traduca in interventi efficaci e misurabili a tutela del lavoro e dell'agricoltura pugliese tutta.
  • caporalato
  • agricoltura
Disservizi sulla tratta della Ferrotramviaria. Barchetta (FdI) attacca l'Amministrazione Bruno
22 gennaio 2026 Disservizi sulla tratta della Ferrotramviaria. Barchetta (FdI) attacca l'Amministrazione Bruno
Conservatorio “Niccolò Piccinni”, Andria al lavoro per la sede distaccata
22 gennaio 2026 Conservatorio “Niccolò Piccinni”, Andria al lavoro per la sede distaccata
Altri contenuti a tema
Coldiretti Puglia, chiede più controlli e stop alle importazioni sleali. Da olio a ortofrutta Puglia a rischio Territorio Coldiretti Puglia, chiede più controlli e stop alle importazioni sleali. Da olio a ortofrutta Puglia a rischio A Strasburgo, in corteo fino al Parlamento Europeo, oltre mille soci agricoltori anche dalla Puglia
Xylella in agro di Bitonto, assessore Paolicelli: “Caso isolato, manteniamo alta l’attenzione" Territorio Xylella in agro di Bitonto, assessore Paolicelli: “Caso isolato, manteniamo alta l’attenzione" "I nostri protocolli di monitoraggio e contenimento ci confermano l’efficacia dell’azione regionale”
"Il legame con la terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la Città di Andria": presentazione del libro venerdì 30 gennaio "Il legame con la terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la Città di Andria": presentazione del libro venerdì 30 gennaio L'evento in programma a Palazzo di Città. Presente l'autore Riccardo Giovanni Porro
Agricoltura biologica in crescita in Puglia: Bari e BAT protagoniste della transizione green Territorio Agricoltura biologica in crescita in Puglia: Bari e BAT protagoniste della transizione green Superati i 318 mila ettari, con un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente, pari a quasi il 24% della SAU regionale
Maltempo, Coldiretti Puglia: gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli in campo Territorio Maltempo, Coldiretti Puglia: gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli in campo Quanto sta accadendo rappresenta l’ennesima conferma degli effetti dei cambiamenti climatici nella regione
Acqua, Coldiretti Puglia: neve e pioggia possono salvare l'agricoltura dalla siccità Territorio Acqua, Coldiretti Puglia: neve e pioggia possono salvare l'agricoltura dalla siccità Ad oggi gli invasi nel foggiano che contengono solo 58 milioni di metri cubi d’acqua
Confagricoltura Bari-BAT e i propositi per il nuovo anno Territorio Confagricoltura Bari-BAT e i propositi per il nuovo anno Una Pac più adeguata, alleggerire i costi dell’acqua per gli agricoltori e riorganizzare l’attività di Arif e Consorzi di Bonifica
Cibo: per i pugliesi l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto (56%) Territorio Cibo: per i pugliesi l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto (56%) Coldiretti Puglia: "Al secondo posto delle scelte d’acquisto, con il 20,3%, si colloca la qualità nutrizionale e salutare degli alimenti"
Diego Moreno al Centro Zenith: il tango di Gardel incontra Napoli
22 gennaio 2026 Diego Moreno al Centro Zenith: il tango di Gardel incontra Napoli
All'Istituto "Ettore Carafa " di Andria, in scena un musical sulla cittadinanza attiva
22 gennaio 2026 All'Istituto "Ettore Carafa" di Andria, in scena un musical sulla cittadinanza attiva
Sanità: la Regione monitora le criticità nei Pronto Soccorso
22 gennaio 2026 Sanità: la Regione monitora le criticità nei Pronto Soccorso
Sicurezza e viabilità nei pressi del McDonald's, conferenza di servizi ad Andria
21 gennaio 2026 Sicurezza e viabilità nei pressi del McDonald's, conferenza di servizi ad Andria
Verso le comunali: la docente di diritto ed economia Giovanna Bruno, mette competenze ed esperienze al servizio della Città
21 gennaio 2026 Verso le comunali: la docente di diritto ed economia Giovanna Bruno, mette competenze ed esperienze al servizio della Città
Sanità d'eccellenza, Andria: "Al Bonomo primi interventi ginecologici senza cicatrici "
21 gennaio 2026 Sanità d'eccellenza, Andria: "Al Bonomo primi interventi ginecologici senza cicatrici"
Sanità, on.Matera (FdI): “Ipocrisia della sinistra sull’Ospedale di Andria: governa da anni e oggi chiede urgenza”
21 gennaio 2026 Sanità, on.Matera (FdI): “Ipocrisia della sinistra sull’Ospedale di Andria: governa da anni e oggi chiede urgenza”
Nuovo ospedale di Andria, Napolitano: "Dove è stata la Bruno in questi 5 anni? "
21 gennaio 2026 Nuovo ospedale di Andria, Napolitano: "Dove è stata la Bruno in questi 5 anni?"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.