Vigneti uva
Vigneti uva
Territorio

Pubblicato il primo Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia

Riconosciuti oltre 13 ettari di patrimonio viticolo di pregio, Paolicelli: "Patrimonio antico fatto di saperi, tradizioni, paesaggi e biodiversità"

Puglia - martedì 16 giugno 2026 Comunicato Stampa
Regione Puglia compie un importante passo nella tutela del proprio patrimonio vitivinicolo con la pubblicazione del primo Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 20 febbraio 2025 e tenuto dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Nel primo elenco, pubblicato con la DDS n. 257 del 09.06.2026, sono stati riconosciuti oltre 13 ettari di superfici identificate come vigneti storici e eroici, individuati nei comuni di Putignano e Locorotondo, in provincia di Bari, Manduria, in provincia di Taranto, e San Marco La Catola e Motta Montecorvino, in provincia di Foggia. Si tratta di aree che custodiscono un patrimonio agricolo, paesaggistico e culturale di straordinario valore, testimonianza della lunga tradizione vitivinicola pugliese e delle pratiche colturali che hanno caratterizzato il territorio nel corso di interi secoli.

"La pubblicazione del primo Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia rappresenta un traguardo importante per la valorizzazione della nostra identità rurale e vitivinicola. Questi vigneti – ha ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura e allo sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli - custodiscono un patrimonio antico fatto di saperi, tradizioni, paesaggi e biodiversità che abbiamo il dovere di preservare e trasmettere alle future generazioni. Salvaguardare queste superfici significa non solo proteggere la memoria storica della viticoltura pugliese, ma anche sostenere le comunità che continuano a prendersene cura con passione e competenza".
La tutela dei vigneti eroici e storici trova fondamento nella Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", che all'articolo 7 promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o caratterizzate da particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.
L'elenco regionale è finalizzato a individuare e valorizzare le superfici vitate che presentano specifiche caratteristiche di eroicità o storicità. In particolare, sono definiti eroici i vigneti che possiedono almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui pendenze elevate, altitudini superiori ai 500 metri sul livello del mare, sistemazioni su terrazze e gradoni o localizzazione nelle piccole isole. Sono invece considerati storici i vigneti che dimostrano la presenza di una superficie vitata antecedente al 1960 e che conservano elementi tradizionali quali l'alberello pugliese o sistemazioni idraulico-agrarie e terrazzamenti di particolare pregio paesaggistico.
L'iscrizione nell'Elenco assume inoltre particolare rilevanza ai fini del riconoscimento del sostegno economico previsto dall'Intervento SRA25 – Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023/2027) della Regione Puglia.

Il requisito dell'iscrizione dovrà essere posseduto, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto, a partire dal 1° gennaio 2026 e mantenuto continuativamente fino al 31 dicembre 2028 compreso, pena la decadenza dai benefici concessi.
Per approfondire le modalità di riconoscimento dei vigneti storici e eroici si rimanda alla pagina dedicata sul portale Agricoltura della Regione Puglia https://filiereagroalimentari.regione.puglia.it/vigneti-eroici-o-storici
  • regione puglia
Ambiente e Mobilità ad Andria, ecco l'agenda del riconfermato assessore: Savino Losappio traccia la strada
16 giugno 2026 Ambiente e Mobilità ad Andria, ecco l'agenda del riconfermato assessore: Savino Losappio traccia la strada
L'urologo Angelo Guarriello ritorna in campo con Orizzonti: un'auto medica donata dal Rotary Club Northshore Houston
16 giugno 2026 L'urologo Angelo Guarriello ritorna in campo con Orizzonti: un'auto medica donata dal Rotary Club Northshore Houston
Altri contenuti a tema
Dalla Asl Bt i nuovi Direttori Amministrativi aziendali per l’ Irccs di Bari ed il Policlinico di Foggia Vita di città Dalla Asl Bt i nuovi Direttori Amministrativi aziendali per l’ Irccs di Bari ed il Policlinico di Foggia Incarichi ricoperti rispettivamente da Elena Tarantini e Giuseppe Nuzzolese
Estate 2026 da record: la Puglia si prepara a vivere un’estate da protagonista Turismo Estate 2026 da record: la Puglia si prepara a vivere un’estate da protagonista Secondo Coldiretti Puglia la nostra regione é tra le destinazioni più richieste d’Italia
Anche Castel del Monte tra le location scelte per il Locus Festival 2026 Attualità Anche Castel del Monte tra le location scelte per il Locus Festival 2026 Presentato a Bari il ricco programma della XX edizione
Sanità, piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa: anticipato il 51% delle prestazioni 2026 Attualità Sanità, piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa: anticipato il 51% delle prestazioni 2026 Effettuati 188.671 recall per visite ed esami e 17.480 per ricoveri ospedalieri, le prestazioni anticipate sono state 116.318
Martedì 16 giugno si insedierà la nuova direzione strategica della Asl Bt Attualità Martedì 16 giugno si insedierà la nuova direzione strategica della Asl Bt Con Alessandro Di Bello dovrebbero giungere come Direttore Amministrativo e Sanitario, rispettivamente Francesco Luongo e Mara Masullo
Regione, Vurchio: Valutazione di impatto generazionale e di genere: via libera unanime in Commissione Politica Regione, Vurchio: Valutazione di impatto generazionale e di genere: via libera unanime in Commissione Nota del consigliere regionale Giovanni Vurchio: “Una legge che guarda al futuro della Puglia”
La dott.ssa Lucia Bisceglia è la direttrice generale dell’Aress Enti locali La dott.ssa Lucia Bisceglia è la direttrice generale dell’Aress La decisione nella seduta di stamane della giunta regionale
Piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa: 200mila persone richiamate Attualità Piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa: 200mila persone richiamate Il report della diciassettesima settimana di monitoraggio
Istruzione e politiche per la Famiglia e l’Infanzia, Assessore Saccotelli: “Un patto di Alleanza per le generazioni di domani”
16 giugno 2026 Istruzione e politiche per la Famiglia e l’Infanzia, Assessore Saccotelli: “Un patto di Alleanza per le generazioni di domani”
Incidente stradale in viale Orazio ad Andria: grave un centauro 17enne
15 giugno 2026 Incidente stradale in viale Orazio ad Andria: grave un centauro 17enne
Denunce online: attivo il nuovo servizio della Polizia di Stato
15 giugno 2026 Denunce online: attivo il nuovo servizio della Polizia di Stato
Insediata la nuova direzione strategica della Asl Bt
15 giugno 2026 Insediata la nuova direzione strategica della Asl Bt
Urbanistica e edilizia ad Andria, ecco l'agenda del nuovo assessore: Raffaele Losappio traccia la rotta
15 giugno 2026 Urbanistica e edilizia ad Andria, ecco l'agenda del nuovo assessore: Raffaele Losappio traccia la rotta
Festival della Disperazione, Vengo da Te – Il diritto di restare umani: le stanze dell’affetto in carcere
15 giugno 2026 Festival della Disperazione, Vengo da Te – Il diritto di restare umani: le stanze dell’affetto in carcere
Dalla Asl Bt i nuovi Direttori Amministrativi aziendali per l’ Irccs di Bari ed il Policlinico di Foggia
15 giugno 2026 Dalla Asl Bt i nuovi Direttori Amministrativi aziendali per l’ Irccs di Bari ed il Policlinico di Foggia
Dibenedetto Automotive: da Barletta un nuovo concetto di mobilità al servizio di privati e imprese
15 giugno 2026 Dibenedetto Automotive: da Barletta un nuovo concetto di mobilità al servizio di privati e imprese
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.