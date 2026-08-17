Al via ad Andria la co-progettazione per contrastare grave marginalità e senza dimora

Con Determinazione Dirigenziale n. 3819 del 13 agosto scorso, il Settore Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Andria ha approvato l'Avviso di istruttoria pubblica di co-progettazione per individuare uno o più Enti del Terzo Settore con cui realizzare gli interventi del Programma "INtegra", finanziato dal PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – FSE+, con il sostegno dell'Unione europea e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.La Regione Puglia è capofila del partenariato nel più ampio disegno strategico che coinvolge in partnership direttamente i Comuni di Bari, Foggia, Barletta, Andria, Trani, Taranto e Lecce, in un'ottica di co-progettazione e corresponsabilità territoriale.Il Comune di Andria, in qualità di Ente Territoriale Partner di Progetto, RUP del progetto è la dott.ssa Francesca Saccotelli, risulta essere assegnatario della somma di € 295.654,92, di cui: - € 284.104,92 riconoscibili all'Ente Attuatore Partner a titolo di rimborso dei costi ammissibili (oggetto dell'avviso di co-progettazione) -€ 11.550,00 per costi indiretti a gestione dell'Ente locale.I destinatari finali del Progetto (da attuarsi nel periodo 2026-2029) sono le persone a rischio di grave marginalità sociale con particolare riferimento alle persone senza dimora.Nell'ambito dell'Avviso Pubblico "INtegra" 2024, si intendono realizzare le seguenti azioni:• Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" (si intende adottare e implementare gli approcci innovativi quali gli interventi di Housing First);• Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale" (si intende provvedere all'acquisto dei beni di prima necessità e altri beni materiali nelle operazioni volte a contrastare l'insufficienza, scarsità e/o assenza di beni materiali).Il progetto prevede, altresì, inoltre il rafforzamento del lavoro di rete territoriale, coinvolgendo servizi pubblici, Terzo Settore, volontariato e comunità locale.La procedura è gestita interamente in modalità telematica sulla piattaforma TUTTOGARE al link:.L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo dell'Amministrazione comunale nel rafforzamento delle politiche di inclusione, con l'obiettivo di costruire percorsi concreti di accoglienza, autonomia e reinserimento sociale per le persone più vulnerabili del territorio.