Attualità
Al via ad Andria la co-progettazione per contrastare grave marginalità e senza dimora
Con il programma “INtegra" il Settore Servizi Sociali ed Educativi ha approvato l’Avviso di istruttoria pubblica
Andria - lunedì 17 agosto 2026 5.33
Con Determinazione Dirigenziale n. 3819 del 13 agosto scorso, il Settore Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Andria ha approvato l'Avviso di istruttoria pubblica di co-progettazione per individuare uno o più Enti del Terzo Settore con cui realizzare gli interventi del Programma "INtegra", finanziato dal PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – FSE+, con il sostegno dell'Unione europea e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La Regione Puglia è capofila del partenariato nel più ampio disegno strategico che coinvolge in partnership direttamente i Comuni di Bari, Foggia, Barletta, Andria, Trani, Taranto e Lecce, in un'ottica di co-progettazione e corresponsabilità territoriale.
Il Comune di Andria, in qualità di Ente Territoriale Partner di Progetto, RUP del progetto è la dott.ssa Francesca Saccotelli, risulta essere assegnatario della somma di € 295.654,92, di cui: - € 284.104,92 riconoscibili all'Ente Attuatore Partner a titolo di rimborso dei costi ammissibili (oggetto dell'avviso di co-progettazione) -€ 11.550,00 per costi indiretti a gestione dell'Ente locale.
I destinatari finali del Progetto (da attuarsi nel periodo 2026-2029) sono le persone a rischio di grave marginalità sociale con particolare riferimento alle persone senza dimora.
Nell'ambito dell'Avviso Pubblico "INtegra" 2024, si intendono realizzare le seguenti azioni:
• Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" (si intende adottare e implementare gli approcci innovativi quali gli interventi di Housing First);
• Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale" (si intende provvedere all'acquisto dei beni di prima necessità e altri beni materiali nelle operazioni volte a contrastare l'insufficienza, scarsità e/o assenza di beni materiali).
Il progetto prevede, altresì, inoltre il rafforzamento del lavoro di rete territoriale, coinvolgendo servizi pubblici, Terzo Settore, volontariato e comunità locale.
La procedura è gestita interamente in modalità telematica sulla piattaforma TUTTOGARE al link:.
https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/BCB663D9F4
L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo dell'Amministrazione comunale nel rafforzamento delle politiche di inclusione, con l'obiettivo di costruire percorsi concreti di accoglienza, autonomia e reinserimento sociale per le persone più vulnerabili del territorio.
La Regione Puglia è capofila del partenariato nel più ampio disegno strategico che coinvolge in partnership direttamente i Comuni di Bari, Foggia, Barletta, Andria, Trani, Taranto e Lecce, in un'ottica di co-progettazione e corresponsabilità territoriale.
Il Comune di Andria, in qualità di Ente Territoriale Partner di Progetto, RUP del progetto è la dott.ssa Francesca Saccotelli, risulta essere assegnatario della somma di € 295.654,92, di cui: - € 284.104,92 riconoscibili all'Ente Attuatore Partner a titolo di rimborso dei costi ammissibili (oggetto dell'avviso di co-progettazione) -€ 11.550,00 per costi indiretti a gestione dell'Ente locale.
I destinatari finali del Progetto (da attuarsi nel periodo 2026-2029) sono le persone a rischio di grave marginalità sociale con particolare riferimento alle persone senza dimora.
Nell'ambito dell'Avviso Pubblico "INtegra" 2024, si intendono realizzare le seguenti azioni:
• Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" (si intende adottare e implementare gli approcci innovativi quali gli interventi di Housing First);
• Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale" (si intende provvedere all'acquisto dei beni di prima necessità e altri beni materiali nelle operazioni volte a contrastare l'insufficienza, scarsità e/o assenza di beni materiali).
Il progetto prevede, altresì, inoltre il rafforzamento del lavoro di rete territoriale, coinvolgendo servizi pubblici, Terzo Settore, volontariato e comunità locale.
La procedura è gestita interamente in modalità telematica sulla piattaforma TUTTOGARE al link:.
https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/BCB663D9F4
L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo dell'Amministrazione comunale nel rafforzamento delle politiche di inclusione, con l'obiettivo di costruire percorsi concreti di accoglienza, autonomia e reinserimento sociale per le persone più vulnerabili del territorio.