Ferragosto: mare e campagna al centro delle vacanze

Ferragosto si conferma anche in Puglia il momento clou dell'estate, con il mare che resta protagonista ma con una crescente voglia di campagna, borghi, natura e soprattutto di esperienze legate al cibo e alle produzioni del territorio. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti Puglia sulle tendenze delle vacanze estive, con la tendenza che premia la Puglia non solo per le sue coste, ma anche per la ricchezza delle aree rurali e dell'entroterra, sempre più cercate da chi vuole vivere una vacanza a contatto con la natura e con le tradizioni locali.Il Ferragosto pugliese si vive dunque tra spiagge e campagne, con la tavola ancora una volta al centro della giornata. Il picnic all'aria aperta, il pranzo in famiglia, la grigliata e la convivialità si affiancano alla scelta di ristoranti, sagre, mercati contadini e agriturismi, dove il cibo diventa parte integrante dell'esperienza di viaggio.A crescere è soprattutto la ricerca di un turismo esperienziale, capace di mettere insieme territorio e produzioni agricole – sottolinea Coldiretti Puglia – con gli agriturismi che rappresentano uno dei punti di forza dell'offerta regionale. Sempre più visitatori scelgono infatti di trascorrere una giornata o qualche giorno in campagna per mangiare prodotti del territorio, conoscere le aziende agricole, partecipare a degustazioni e scoprire direttamente dove nascono le eccellenze pugliesi.La domanda si concentra sempre più sulle esperienze legate all'enogastronomia, dall'olio extravergine di oliva al vino, dai formaggi ai prodotti da forno, fino alla frutta e agli ortaggi di stagione. Una tendenza che conferma il valore del cibo come porta d'ingresso privilegiata alla conoscenza del territorio, con oleoturismo, enoturismo, percorsi del gusto e attività nelle aziende agricole sempre più presenti nell'offerta turistica pugliese.La campagna pugliese diventa così una vera destinazione turistica – aggiunge Coldiretti Puglia – con agriturismi, masserie, aziende agricole e piccoli borghi capaci di intercettare una domanda sempre più orientata alla sostenibilità, all'autenticità e alla qualità del cibo. Non si cerca più soltanto un posto dove dormire o mangiare, ma la possibilità di vivere il territorio, conoscerne le produzioni e portare a casa un pezzo della sua identità. Particolarmente significativo è il ruolo degli agriturismi, che in Puglia hanno sviluppato un'offerta sempre più articolata, con cucina contadina, degustazioni, attività nella natura, percorsi enogastronomici, esperienze agricole e servizi per il turismo itinerante."La forza della Puglia turistica – afferma Antonio Baselice, presidente di Terranostra Puglia – è nella capacità di offrire molto più del mare. La campagna, le masserie, i borghi e soprattutto il cibo sono diventati parte integrante dell'esperienza di viaggio. Sempre più turisti cercano un contatto autentico con il territorio, vogliono conoscere le produzioni agricole, sedersi a tavola e scoprire attraverso i sapori la storia e le tradizioni della nostra regione. È una domanda che rappresenta una grande opportunità per gli agriturismi e per le imprese agricole, perché consente di valorizzare il lavoro degli agricoltori e di portare turismo anche nelle aree interne della Puglia".Dai borghi alle campagne, passando per masserie, mercati contadini e agriturismi, il Ferragosto pugliese conferma dunque una tendenza precisa – conclude Coldiretti Puglia - che la vacanza non si ferma alla spiaggia, ma continua a tavola e nei luoghi dove il cibo nasce, trasformando l'agricoltura in una componente sempre più importante dell'esperienza turistica regionale.