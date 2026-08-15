agriturismo
agriturismo
Territorio

Ferragosto: mare e campagna al centro delle vacanze

Coldiretti Puglia: cresce la voglia di cibo, borghi e agriturismi  

Puglia - sabato 15 agosto 2026 5.45 Comunicato Stampa
Ferragosto si conferma anche in Puglia il momento clou dell'estate, con il mare che resta protagonista ma con una crescente voglia di campagna, borghi, natura e soprattutto di esperienze legate al cibo e alle produzioni del territorio. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti Puglia sulle tendenze delle vacanze estive, con la tendenza che premia la Puglia non solo per le sue coste, ma anche per la ricchezza delle aree rurali e dell'entroterra, sempre più cercate da chi vuole vivere una vacanza a contatto con la natura e con le tradizioni locali.
Il Ferragosto pugliese si vive dunque tra spiagge e campagne, con la tavola ancora una volta al centro della giornata. Il picnic all'aria aperta, il pranzo in famiglia, la grigliata e la convivialità si affiancano alla scelta di ristoranti, sagre, mercati contadini e agriturismi, dove il cibo diventa parte integrante dell'esperienza di viaggio.

A crescere è soprattutto la ricerca di un turismo esperienziale, capace di mettere insieme territorio e produzioni agricole – sottolinea Coldiretti Puglia – con gli agriturismi che rappresentano uno dei punti di forza dell'offerta regionale. Sempre più visitatori scelgono infatti di trascorrere una giornata o qualche giorno in campagna per mangiare prodotti del territorio, conoscere le aziende agricole, partecipare a degustazioni e scoprire direttamente dove nascono le eccellenze pugliesi.

La domanda si concentra sempre più sulle esperienze legate all'enogastronomia, dall'olio extravergine di oliva al vino, dai formaggi ai prodotti da forno, fino alla frutta e agli ortaggi di stagione. Una tendenza che conferma il valore del cibo come porta d'ingresso privilegiata alla conoscenza del territorio, con oleoturismo, enoturismo, percorsi del gusto e attività nelle aziende agricole sempre più presenti nell'offerta turistica pugliese.

La campagna pugliese diventa così una vera destinazione turistica – aggiunge Coldiretti Puglia – con agriturismi, masserie, aziende agricole e piccoli borghi capaci di intercettare una domanda sempre più orientata alla sostenibilità, all'autenticità e alla qualità del cibo. Non si cerca più soltanto un posto dove dormire o mangiare, ma la possibilità di vivere il territorio, conoscerne le produzioni e portare a casa un pezzo della sua identità. Particolarmente significativo è il ruolo degli agriturismi, che in Puglia hanno sviluppato un'offerta sempre più articolata, con cucina contadina, degustazioni, attività nella natura, percorsi enogastronomici, esperienze agricole e servizi per il turismo itinerante.

"La forza della Puglia turistica – afferma Antonio Baselice, presidente di Terranostra Puglia – è nella capacità di offrire molto più del mare. La campagna, le masserie, i borghi e soprattutto il cibo sono diventati parte integrante dell'esperienza di viaggio. Sempre più turisti cercano un contatto autentico con il territorio, vogliono conoscere le produzioni agricole, sedersi a tavola e scoprire attraverso i sapori la storia e le tradizioni della nostra regione. È una domanda che rappresenta una grande opportunità per gli agriturismi e per le imprese agricole, perché consente di valorizzare il lavoro degli agricoltori e di portare turismo anche nelle aree interne della Puglia".

Dai borghi alle campagne, passando per masserie, mercati contadini e agriturismi, il Ferragosto pugliese conferma dunque una tendenza precisa – conclude Coldiretti Puglia - che la vacanza non si ferma alla spiaggia, ma continua a tavola e nei luoghi dove il cibo nasce, trasformando l'agricoltura in una componente sempre più importante dell'esperienza turistica regionale.
  • regione puglia
  • coldiretti
  • agricoltura
  • Ferragosto
Europei Atletica: Francesco Fortunato è argento nella mezza maratona di marcia.
15 agosto 2026 Europei Atletica: Francesco Fortunato è argento nella mezza maratona di marcia.
Anche Futuro Nazionale Andria aderisce alla richiesta dell’estensione di “Strade Sicure” alla provincia Bat
15 agosto 2026 Anche Futuro Nazionale Andria aderisce alla richiesta dell’estensione di “Strade Sicure” alla provincia Bat
Altri contenuti a tema
Delitto del 18enne andriese: è scambio di accuse tra il ministro Valditara ed il Pd pugliese Politica Delitto del 18enne andriese: è scambio di accuse tra il ministro Valditara ed il Pd pugliese Il ministro: "L’educazione al rispetto è già realtà nelle scuole". Risponde il Pd Puglia: "Il rispetto non si scrive in una linea guida, si insegna. E si insegna prima"
Tragedia di Trani, Vurchio: «La violenza non può diventare il linguaggio del nostro tempo» Politica Tragedia di Trani, Vurchio: «La violenza non può diventare il linguaggio del nostro tempo» Il commento del consigliere regionale Giovanni Vurchio, all'esito del drammatico fatto di cronaca di stamane
Notti roventi e afa mettono a dura prova il sonno: dalla tavola un aiuto contro l’insonnia   Notti roventi e afa mettono a dura prova il sonno: dalla tavola un aiuto contro l’insonnia   In una dieta estiva equilibrata ci sono pasta, riso, pane e altri alimenti semplici, accompagnati da verdure e prodotti freschi
Ricordo e responsabilità: Targhe commemorative nelle stazioni della Ferrotramviaria Attualità Ricordo e responsabilità: Targhe commemorative nelle stazioni della Ferrotramviaria A un mese dal decennale della tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016, completata l’apposizione
I sindacati della Dirigenza sanitaria alla Regione Puglia: «Basta convocazioni-farsa, servono rispetto e confronto vero» Attualità I sindacati della Dirigenza sanitaria alla Regione Puglia: «Basta convocazioni-farsa, servono rispetto e confronto vero» Chiesto un immediato cambio di rotta e il ripristino di un sistema di relazioni sindacali trasparente, sostanziale ed efficace
Trasporto pubblico locale, 40 mln di euro per acquistare oltre 100 nuovi autobus in Puglia Attualità Trasporto pubblico locale, 40 mln di euro per acquistare oltre 100 nuovi autobus in Puglia La Regione procede sulla strada del rinnovo degli autobus del trasporto pubblico locale
Politica agricola comune, la Regione istituisce il tavolo regionale del partenariato Vita di città Politica agricola comune, la Regione istituisce il tavolo regionale del partenariato Assessore Paolicelli: "Processo partecipativo importante"
Dispositivi medici, la Giunta approva disposizioni per il contenimento della spesa Attualità Dispositivi medici, la Giunta approva disposizioni per il contenimento della spesa Invito a InnovaPuglia affinché bandisca nuove gare centralizzate in particolar modo per i dispositivi che incidono maggiormente sulla spesa farmaceutica
Allerta meteo gialla per pioggia dalle 12.00 alle 19.00 di sabato 15 agosto
15 agosto 2026 Allerta meteo gialla per pioggia dalle 12.00 alle 19.00 di sabato 15 agosto
Omicidio del giovane andriese Cosimo Quagliarella: la riflessione del Vescovo Mansi
14 agosto 2026 Omicidio del giovane andriese Cosimo Quagliarella: la riflessione del Vescovo Mansi
Antonello Fortunato: "Quando la vita chiede di essere vissuta "
14 agosto 2026 Antonello Fortunato: "Quando la vita chiede di essere vissuta"
Europei Atletica 2026: l'invito dell'assessore Nicolamarino a seguire Fortunato e Selvarolo
14 agosto 2026 Europei Atletica 2026: l'invito dell'assessore Nicolamarino a seguire Fortunato e Selvarolo
Nicola Basile, “Da “I ragazzi della via Pál” ad oggi: il disagio giovanile è sempre esistito ed esiste”
14 agosto 2026 Nicola Basile, “Da “I ragazzi della via Pál” ad oggi: il disagio giovanile è sempre esistito ed esiste”
Oltre 50 kg di droga, arrestato sulla A14 ad Andria
14 agosto 2026 Oltre 50 kg di droga, arrestato sulla A14 ad Andria
Trani, il grande cinema continua tra "Cattedrale e Mare ": in programma "L'infernale Quinlan ", "Orfeo " e "Zelig "
14 agosto 2026 Trani, il grande cinema continua tra "Cattedrale e Mare": in programma "L'infernale Quinlan", "Orfeo" e "Zelig"
Delitto del 18enne andriese: è scambio di accuse tra il ministro Valditara ed il Pd pugliese
14 agosto 2026 Delitto del 18enne andriese: è scambio di accuse tra il ministro Valditara ed il Pd pugliese
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.