Proiezione e dibattito sul docufilm“Spes contra spem”: interverrà Don Riccardo Agresti

A Bari, presso la sala consiliare "Ordine avvocati" del Palazzo di Giustizia, situato in piazza Enrico De Nicola, 1, verrà proiettato il docufilm "Spes contra spem – liberi dentro" lunedì 2 marzo alle ore 15.00. La pellicola diretta da Ambrogio Crespi, presentata alla 73° edizione della biennale del cinema di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma, è stato girato nel carcere di Opera a Milano e vuole essere un manifesto contro la criminalità, attraverso le parole di chi ha commesso reati gravi.Dopo la proiezione del film e i saluti dell' avv. Giovanni Stefani, Presidente Ordine Avvocati Bari e dell'avv. Guglielmo Starace, Presidente Camera Penale Bari, si terrà una tavola rotonda a cui prenderanno parte Don Riccardo Agresti, Responsabile progetto "Senza Sbarre" della Diocesi di Andria, dott. Giuseppe Volpe, Procuratore della Repubblica Tribunale Bari, dott.ssa Maria Giuseppina D'Addetta, Giudice Tribunale di Sorveglianza Bari, dott. Pietro Rossi, Garante dei detenuti Regione Puglia, avv. Filippo Castellaneta, Coordinatore Commissione Carcere Camera Penale Bari, Rita Benardini, Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti di "Nessuno tocchi Caino" e Valeria Pirè, Direttrice Carcere di Bari.Il titolo del docufilm è tratto dal motto "Spes contra spem" contenuto nella Lettera di San Paolo ai Romani sull'incrollabile fede di Abramo che "ebbe fede sperando contro ogni speranza". È il frutto del dialogo e della riflessione comune di detenuti e operatori penitenziari della Casa di Reclusione di Opera. Il docufilm si compone di immagini e interviste con detenuti condannati all'ergastolo, il direttore del carcere e agenti di polizia penitenziaria e l'ex capo del Dap Santi Consolo.Dal documento emerge con chiarezza non solo un cambiamento interiore dei detenuti, nel loro modo di pensare, di sentire e di agire, ma anche la rottura esplicita con logiche e comportamenti del passato e una maggiore fiducia nelle istituzioni. Dalle testimonianze emerge anche che l'istituzione-carcere può rendere possibile il cambiamento e la ri-conversione di persone detenute in persone autenticamente libere.L'evento è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bari.