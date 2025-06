La Regione prende "in carico" il progetto diocesano "Senza Sbarre"

La rieducazione del condannato attraverso esperienze educative, che pongono al centro l'essere umano e non l'aspetto punitivo della pena, come possibilità di reintegrazione nella società. Questo il tema che è stato approfondito durante l'odierna seduta dellapresieduta da, a cui hanno parteciperannoed il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertàA testimonianza di un'opera diocesana di rieducazione sociale è intervenuto il magistrato Giannicola Sinisi, in qualità di volontario e con un'esperienza già di sei anni, deldi, ammessi a programmi alternativi alla detenzione, all'interno di un progetto di rieducazione e inclusione sociale, attraverso l'accoglienza residenziale e semi-residenziale. Questo progetto è nato nel 2018 grazie alla Diocesi di Andria e del suo parroco, don Riccardo Agresti, nelladella, che è stataIlha posto delle domande su cui è opportuno fare delle riflessioni, soprattutto quando ci si chiede su come il carcere dovrebbe essere inteso oggi, visto che ormai i tempi sono maturi per una discussione seria, in considerazione delle condizioni di sovraffollamento esistenti. Ed inoltre, ci si chiede se un luogo di segregazione sociale può mai diventare un luogo di reinserimento sociale. È chiaro che sono contraddizioni logiche che impongono una riflessione seria. Ed è per questo che bisogna trovare un luogo di incontro, che certamente non potrà essere il carcere. E poi ci sono anche le famiglie dei detenuti, a cui bisogna anche pensare ed il carcere non può essere il luogo della riconciliazione. Ecco perché bisogna sforzarsi di capire se c'è un'alternativa al carcere e questa è possibile ed esiste ed è la Masseria San Vittore di Andria,Bisogna quindi interrogarsi su cosa fare nei confronti di chi ha sbagliato e realizzare spazi che siano un'autentica alternativa al carcere che aiuta a rimettere in carreggiata la loro vita.Si tratta di una realtà dove è possibile conoscere un nuovo mondo che consente agli uomini di avere una seconda possibilità per tracciare una nuova strada nella propria vita.Ritrovare, quindi, il senso profondo della vita in chi ha perso la speranza, attraverso il senso profondo del lavoro e della comunità.si è detto felice di entrare finalmente nelle sedi istituzionali con cui è opportuno dialogare per mettere in atto una realtà che è ormai abbastanza chiara e consolidata. Esiste una misura alternativa al carcere – ha evidenziato don Riccardo - con uno specifico che rivoluziona ciò che noi non vediamo, secondo cuiil cui fine era di entrare all'interno dei ragazzi per comprendere le cause. Non si può parlare più di progetto sperimentale, ci sono i fattori di riscatto, di ricostituzione e di riconciliazione per far rientrare i ragazzi all'interno della società. C'è una sinergia con le istituzioni sul territorio, ma soprattutto di giustizia. Il progetto da sostenere è secondo don Riccardo quello della. Il ricavato dalla vendita dei taralli, la cui commercializzazione ora avviene in maniera autonoma dalle stessa Cooperativa, viene reinvestito per dare possibilità ad altre persone di riscattarsi e tracciare una nuova strada, oltre le sbarre. "Tutto ruota intorno ad un solo progetto che è l'uomo, a cui cerchiamo di togliere la rabbia – ha concluso don Riccardo – chiedendo, inoltre il supporto delle istituzioni affinchè si possa sviluppare il sogno che chi viene a lavorare con noi possa percepire uno stipendio pieno".A totale conferma dell'importanza del progetto sostenuto da don Riccardo Agresti e dal dott. Sinisi, è intervenuto ilsecondo cui è un'esperienza che allarga il cuore, con l'auspicio che queste esperienze si possano moltiplicare nel tempo. IAssumendosi l'impegno di sostenete progetti di tale importanza, sono intervenutiIn conclusione dei lavori,in cui si svolge questo tipo di esperienza rieducativa, tale da essere attenzionata al fine di poterla esportare in altri territori pugliesi.