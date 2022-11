Progetto Donna, successo anche per la quarta edizione

A rimarcare quanto appena detto si sono rivelati esaustivi e di forte impatto emozionale le due simulazioni di aggressione reale nei confronti di una donna rappresentate dall'attrice Agata Paradiso e dall'Istruttore Vincenzo Perrone nelle quali si è visto in un primo momento soccombere la donna sotto le percosse e la violenza dell'uomo e successivamente grazie allo studio del sistema Wingtsun, come la stessa donna nella stessa situazione ha facilmente neutralizzato l'aggressore.

Autodeterminazione e ricerca della propria consapevolezza alla base dell'intervento della psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Marilena Tota e della Dott.ssa Patrizia Lomuscio del Centro Antiviolenza "RiscoprirSi", che hanno concluso questa interessante parentesi culturale e sociale atta a diffondere e raggiungere un numero sempre più elevato di pubblico soprattutto femminile per dare una risposta concreta ed efficace alla gestione della violenza. E sicuramente ad oggi il Wingtsun risulta senza ombra di dubbio uno degli strumenti più efficaci per raggiungere quella autodeterminazione necessaria per far cessare o almeno arginare questa piaga della società attuale.

È giunto alla quarta edizione il convegno "Progetto Donna", dell'Accademia Wingtsun Ewto Puglia di Master Cosimo Laguardia", organizzato dal Maresciallo ordinario Vincenzo Perrone, nonché Istruttore Nazionale di Wingtsun Ewto, in collaborazione con la Dott.ssa Lilla Bruno, dirigente scolastico e Presidente della F.I.D.A.P.A. sez. di Andria.Svoltosi lo scorso 26 novembre ad Andria presso la scuola Aldo Moro, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulla donna, ed inserito come evento ufficiale della settimana della legalità promossa dall'amministrazione comunale andriese, il convegno, intervallato da piacevoli parentesi musicali e danzanti a cura di Barbara Crapolicchio e Nunzia Lotito ha visto avvicendarsi sul palco alcune tra le principali figure professionali che quotidianamente trattano e combattono il tema della violenza sulla donna. Dopo i saluti e l'apertura dei lavori da parte della Sindaca di Andria Avv. Giovanna Bruno ed i saluti istituzionali della Consigliera Regionale dott.ssa Grazia Di Bari e dell'Assessora alle pari opportunità Viviana Di Leo, hanno fatto il punto della situazione, sia a livello nazionale che locale, il Sostituto Procuratore della Repubblica del tribunale di Trani Dott. Lucio Giovanni Vaira il quale ha evidenziato il fenomeno della disuguaglianza di genere come estremamente radicato a livello socio culturale, sottolineando l'efficacia raggiunta dalla macchina della magistratura nella tempestività di intervento e della sua efficacia. A tal proposito è entrato in maggiore dettaglio il Comandante della Polizia Locale di Andria, Col. Avv. Francesco Capogna esplicando esaustivamente come si svolge e si accompagna letteralmente nel suo percorso di denuncia una vittima di violenza garantendole sicurezza e appoggio attraverso tutta la rete di servizi legali e amministrativi di cui è dotato il territorio. Il contributo del Master Cosimo Laguardia oltre ad enfatizzare il lavoro costante ed altamente professionale di formazione ed educazione alla gestione della violenza in tutte le sue forme da parte dell'Accademia Wingtsun Ewto Puglia che svolge da oltre un ventennio, ha spiegato come una adeguata cultura all'autodeterminazione risulta estremamente efficace contro i fenomeni violenti e attraverso lo studio del sistema Wingtsun si dà la possibilità a qualsiasi donna di riconoscere per tempo il pericolo e porvi rimedio anche in presenza di un aggressione fisica.