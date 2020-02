Doppio appuntamento previsto per il 3 e il 5 marzo alle ore 18.00 presso la palestra “Revolution”

3 Marzo alle ore 18.00 si svolgerà una lezione dimostrativa di wing tsun e l'incontro con l'equipè del progetto il tempo delle donne

5 marzo alle ore 18.00, lezione dimostrativa di wing tsun e incontro con l'avvocato Marina Tritta la quale affronterà il tema dei nuovi reati legati alla violenza e al bullismo previsti dal codice penale.

L' Accademia "", capitanata dal maresciallo ordinario della Polizia Localein collaborazione con l'Associazione "" ha organizzato due incontri di informazione e di sensibilizzazione incentrati sullaIl progetto realizzato con il contributo della Presidenza del consiglio dei Ministri – dipartimento per le pari opportunità e con la Cooperativa Sociale "Società e Salute", si svilupperà mediante due appuntamenti previsti presso la palestra "Revolution" in via Giacomo Puccini, 95 e che si terranno nelle seguenti date: