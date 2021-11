Scuola e sport, l'Accademia Wingtsun Ewto Puglia all’ ”Oberdan” per un incontro sui principi di autodifesa

L' Accademia Wingtsun Ewto Puglia di Masterha accolto con entusiasmo l'invito di trascorrere una giornata nei due plessi della scuola dell'infanzia "Oberdan" e "Don Tonino Bello" per parlare della disciplina, dell'importanza dello sport e dei principi dell'autodifesa a tutti i ragazzi di quinta elementare.L'incontro è avvenuto, lo scorso venerdì 19 novembre, in occasione della "Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" e rientrava tra una serie di incontri organizzati con tecnici e professionisti del mondo dello sport.Il corso formativo è stato presentato dal referente su Andria, Sihing, nonché maresciallo ordinario della Polizia Locale, il quale ha riscontrato, durante la mattinata, una viva partecipazione ed interesse da parte degli alunni.La suddetta Accademia e lo Sihing Vincenzo Perrone ringrazia la dirigente scolastica, la dottoressa Celestina Martinelli e i docenti intervenuti, in particolar modo la maestra Rossana Asselta per la sua grande dedizione.