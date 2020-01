Primarie centrosinistra, Vurchio (Pd): "Abituati a fare così, a chiedere il parere del suo popolo"

Domani 12 gennaio in tutta la Puglia si terranno le primarie per scegliere chi sarà il candidato presidente per il Centrosinistra alle regionali di maggio."Il seggio ad Andria -sottolinea in una nota il segretario cittadino del Pd, Giovanni Vurchio- sarà allestito presso il Chiostro di San Francesco e sarà aperto dalle 08:00 di mattina alle 20:00 di sera. Per votare bisognerà versare un contributo simbolico di 1 euro. Possono votare tutti, basta avere con sé la patente o la carta d'identità.I candidati sono 4:Michele Emiliano, Fabiano Amati, Elena Gentile, Leonardo Palmisano. Basterà apporre una croce sul nome scelto.Il Centrosinistra è abituato a fare così, a chiedere il parere del suo popolo per prendere le decisioni importanti, non lasciatevi scappare l'occasione di dire la vostra".