Presentazione del libro "Quando i picchetti sono fioriti" di Aysar al-Saifi ad Andria

Le comunità educanti del CPIA BAT "Gino Strada" e del Liceo "Carlo Troya" sono liete di annunciare che il noto autore Aysar al-Saifi presenterà il suo ultimo libro,, ad Andria, in un duplice evento: giovedì 23 gennaio alle ore 18:00, presso il CPIA BAT "Gino Strada" e venerdì 24 gennaio, ore 9:00, presso il Liceo "Carlo Troya"., pubblicato nell'ottobre 2024 da Prospero Editore, è un'opera che si colloca tra narrativa e testimonianza, raccontando la quotidianità nei campi profughi palestinesi. Al-Saifi, profugo del campo di Dheisheh, a Betlemme, intreccia ricordi personali, memorie collettive e storie di resilienza che attraversano generazioni, offrendo uno sguardo profondo sulla vita nei campi e mettendo in luce la lotta per l'identità e la sopravvivenza di un popolo spesso dimenticato.Aysar al-Saifi incontrerà gli studenti del "Gino Strada" e quelli del Liceo "Carlo Troya" di Andria per un dialogo aperto e stimolante sulle tematiche trattate nel suo libro e sulla sua esperienza personale.L'evento, di elevata valenza, è stato individuato quale proposta tematica da trattare nell'ambito dell'assemblea d'istituto dagli studenti del liceo "Carlo Troya".Lo stesso, presso il CPIA BAT "Gino Strada", è aperto al pubblico, presso la Sede sita in Viale Comuni di Puglia 4, e sarà altresi fruibile in diretta streaming, sul canale YouTube della Scuola, al seguente link: