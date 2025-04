Il progetto "Orienteering" del Liceo "Carlo Troya" di Andria in collaborazione con l'Università di Bari

Il 14 aprile 2025 il Liceo Carlo Troya di Andria ha vissuto un'importante giornata nell'ambito del progetto "Orienteering", in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari. Il progetto, strutturato in diverse fasi (dalla conoscenza di sé a quella ampia e diversificata dei percorsi universitari, alla visita di spazi formativi specifici), ha consentito agli studenti del Liceo Carlo Troya di visitare la "Cittadella Mediterranea della Scienza" e sviluppare il modulo "Visitando e Contest", durante il quale gli studenti di tutte le classi quarte dell'istituto hanno partecipato in modo interattivo a laboratori di fisica, chimica e biologia.Si è trattato di un'esperienza coinvolgente e stimolante per gli studenti che certamente si sono confrontati direttamente con il mondo dell'università e che, soprattutto, hanno avuto la possibilità di allargare concretamente il loro orizzonte al mondo delle STEM, nella prospettiva delle loro scelte future. Questo aspetto è particolarmente a cuore al Liceo Carlo Troya, liceo a vocazione umanistica, fedele tuttavia alle caratteristiche originarie della matrice liceale italiana che da sempre ha formato le classi dirigenti del paese, attraverso una istruzione a tutto tondo che investe sia l'ambito letterario sia l'ambito scientifico. La centralità della tradizione umanistica, essenziale per i futuri cittadini europei, infatti, nel curricolo didattico del Liceo Troya non è mai disgiunta da una solida preparazione scientifica che offre le competenze necessarie per poter affrontare studi universitari di settore.L'esperienza degli studenti delle quarte del Troya nell'ambito del progetto "Orienteering", dunque, si inserisce nello spazio delle possibilità per i ragazzi, anzi diventa un ulteriore incremento delle possibilità, un tassello ineludibile per far riconoscere agli alunni l'ampio ventaglio di occasioni che la scuola offre loro: umanistiche, scientifiche, umane, destinate a far lievitare il potere e il controllo di ciascuno di loro sulla propria vita. La comunità del Liceo Troya ringrazia, perciò, i docenti dell'UniBa, promotori del progetto, la Dirigente Scolastica, dott.ssa Dora Guarino, e la prof.ssa Luciana Berardino, che ha curato le varie fasi del percorso.