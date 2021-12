Premio di Laurea "dott. Giuseppe Marano" a Ivana Alicino, ospite l'oncologo prof. Salvatore Pisconti

primaria, che comprende tutti gli interventi necessari per ostacolare l'insorgenza delle malattie nella popolazione, combattendo le cause e i fattori di predisposizione:

secondaria, attraverso l'individuazione precoce dei soggetti ammalati o ad alto rischio per poter ottenere la guarigione o impedire l'insorgenza e la progressione della malattia;

terziaria, rivolta al soggetto in fase clinica e convalescente con postumi della malattia.

19 foto Premio di Laurea dott. Giuseppe Marano

Social Video 2 minuti Premio di Laurea dott. Giuseppe Marano Antonio D'Oria

Anche quest'anno laha assegnato il Premio di Laurea "dott. Giuseppe Marano" al più meritevole studente andriese che abbia conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno 2021 e che sia regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia Barletta-Andria-Trani. A ricevere il prestigioso riconoscimento è stata la dott.ssa, laureatasi con 110 e lode, ma anche altri studenti che hanno concluso il percorso accademico con lo stesso risultato hanno ricevuto un attestato di merito:. I neo laureati sono stati premiati dal, presidente della Fondazione Porta Sant'Andrea, e dallaLa cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 17 dicembre nella sala consiliare a Palazzo di Città nell'ambito di un'iniziativa più ampia curata in sinergia da CALCIT, Asl Bt, Circolo della Sanità e Comune di Andria. Ospite speciale dell'evento è stato il, direttore della Struttura complessa di oncologia medica della Asl Taranto e coordinatore operativo della Rete Oncologica Pugliese per l'area jonico-adriatica. 60enne medico oncologo originario di Manduria, vanta più di 200 pubblicazioni nazionali ed internazionali, e si è distinto in numerose attività medico-scientifiche nel territorio ionico dove è ricercatore delle implicazioni tumorali, tanto da ricevere nel 2017 la cittadinanza onoraria dalla Città di Taranto.L'illustre clinico ha tenuto una lectio magistralis intitolata: la pandemia ha rappresentato un duro colpo per la cura delle malattie tumorali, e si sono registrati stadi più avanzati di neoplasie rispetto al period pre-covid. Inoltre il numero degli interventi chirurgici si è ridotto considerevolmente rispetto al 2019: per citare due esempi riportati dal prof. Pisconti, -12% per i tumori alla mammella e -13% per i tumori al colon. La pandemia ha causato anche un rallentamento nei programmi di screening, che invece sono fondamentali ed efficaci quando c'è una partecipazione e sono impattanti sulla società. L'aumento della sedentarietà e dei casi di sovrappeso sono altri fattori provocati dall'arrivo della pandemia. Come ha sottolineato ampiamente il prof. Pisconti, nella lotta ai tumori è di vitale importanza una corretta prevenzione: il 70% delle malattie tumorali insorge proprio a causa di stili di vita poco corretti. Esistono tre tipi di prevenzione:Per comprendere la dimensione del problema relativo ai tumori in Italia, l'oncologo ha presentato nelle slide alcuni dati riguardanti l'incidenza dei nuovi casi (1.000 al giorno), la mortalità (circa 183.000 decessi all'anno) e la sopravvivenza media a cinque anni dalla diagnosi (59,4% per gli uomini e 65% per le donne). Negli ultimi anni, comunque, la scienza ha fatto passi da gigante nella lotta ai tumori: numerosi sono i progressi non solo nella prevenzione ma anche a livello diagnostico/terapeutico, nella chirurgia, nella radioterapia e nella terapia medica (biologica, immunoterapica, T car, combinata ecc.).