Zinni (ESP): "Nuovo ospedale di Andria sinergica azione con quello attuale"

"Poter festeggiare i 30 anni della Fondazione Porta Sant'Andrea, fondazione di cui sono stato primo presidente, con un incontro dedicato al nuovo ospedale di Andria, opera che è stato uno dei miei principali obiettivi durante questi 5 anni di consiliatura, è stato particolarmente emozionante per me. Sentire il direttore Delle Donne fare il punto sullo stato di avanzamento dell'iter per il nuovo ospedale, un'opera che quando abbiamo iniziato a parlarne nessuno credeva potesse essere davvero fattibile, mi ha motivato più di ogni altra cosa a proseguire il lavoro iniziato. Un lavoro che per forza di cose deve essere sinergico con gli altri attori coinvolti, e soprattutto andare di pari passo con l'attenzione verso l'Ospedale Bonomo che continua a svolgere una funzione fondamentale, e deve poterlo fare nel migliore dei modi. Da un lato dunque presidiare l'esistente, dall'altro costruire il futuro".Sono le dichiarazioni che il consigliere regionale e capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, Sabino Zinni -pubblicate sulla sua pagina fb- ha reso a margine della cerimonia di consegna della borsa di studio alla memoria del dottor Peppino Marano, organizzata dalla Fondazione Porta di Sant'Andrea, durante il quale si è ampiamente parlato di come sarà il nuovo ospedale civile di Andria, che sorgerà in contrada Macchie di Rose.