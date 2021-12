Medicina: Il prof. Salvatore Pisconti alla cerimonia per la consegna della borsa di studio "Dott. Giuseppe Marano"

La Fondazione Porta Sant'Andrea anche quest'anno assegnerà il Premio di Laurea "dott. Giuseppe Marano" al più meritevole studente andriese che abbia conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno 2021 e che sia regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia Barletta Andria Trani.L'iniziativa, in programma venerdì 17 dicembre alle ore 18, presso la sala consiliare di Palazzo di Città, è stata curata con il CALCIT, l'Asl Bt, il Circolo della Stampa e dalla Città di Andria, che vedrà la presenza del prof. Salvatore Pisconti, direttore della Struttura complessa di oncologia medica della Asl Taranto, nonchè coordinatore operativo della Rete Oncologica Pugliese per l'area jonico-adriatica. L'illustre clinico terrà una lectio magistralis su: "Emergenza covid, prevenzione e cura delle patologie tumorali".Alla prestigiosa cerimonia pubblica, prenderanno parte, nell'ordine: la Sindaca di Andria avv. Giovanna Bruno, il Commissario della Asl Bt avv. Alessandro Delle Donne, la Presidentessa del Circolo della Sanità di Andria, dr.ssa Flora Brudaglio ed il dott. Nicola Mariano Presidente del CALCIT.La lectio magistralis del prof. Pisconti, sarà introdotta dal prof. avv. Giuseppe Losappio, Presidente della Fondazione Porta Sant'Andrea.Oltre 200 le pubblicazioni nazionali ed internazionali del prof. Pisconti, 60enne medico oncologo manduriano, distintosi in numerose attività medico scientifiche nell'area di Taranto e ricercatore delle implicazioni tumorali ricadenti in questa particolare zona della Puglia, tanto da ricevere nel 2017 la cittadinaza onoraria dalla Città di Taranto. Tra le sue tante attività e affermazioni professionali nella cura dei tumori, Pisconti è stato incaricato dall'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia-, agli insegnamenti di Patologia Generale, Oncologia Medica, Oncologia Medica e Riabilitazione Oncologica, variamente distribuiti nei corsi e negli anni dei Corsi Triennali di laurea infermieri-fisioterapista, laurea tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, laurea educazione professionale, laurea di igiene dentale. Grazie all'incessante lavoro svolto dal prof. Pisconti, la struttura complessa di oncologia medica dell'ospedale "Giuseppe Moscati" di Taranto ha ricevuto l'attestazione di qualità ISO 9001:2015 come Clinical Trial Center. L'attestazione è stata rilasciata da parte dell'Ente di Certificazione Bureau Veritas, ente leader delle certificazioni in ambito socio-sanitario, a conferma dell'affidabilità e della competenza nella gestione della ricerca clinica e della sperimentazione farmaceutica all'interno dell'oncologia del "Moscati".Si potrà accedere solo con il Green pass (obbligatorio).