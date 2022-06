Potenziamento e qualificazione info point turistici: nuovi finanziamenti per i Comuni

È stato pubblicato ieri 14 giugno 2022, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), il nuovo Avviso rivolto alle Amministrazioni comunali pugliesi per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici, aderenti alla Rete Regionale, per l'annualità 2022. I Comuni potranno candidare progetti per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 ottobre 2022. Le proposte potranno essere inviate a partire da oggi, 15 giugno, fino alle ore 23:59 del 28 giugno 2022 esclusivamente all'indirizzo pec avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it "Con la pubblicazione dell'Avviso dello scorso aprile, dedicato al potenziamento degli info-point, - commenta l'assessore regionale al Turismo,- abbiamo registrato con soddisfazione un forte interesse da parte dei Comuni aderenti alla rete regionale. Per questo, a maggio, abbiamo incrementato le risorse dedicate alle oltre 70 progettualità pervenute garantendo lo scorrimento della graduatoria delle proposte ammesse ma non finanziabili. Considerata la volontà di tante amministrazioni pugliesi di migliorare la qualità dell'informazione e dell'accoglienza turistica, visti anche i numeri che ci aspettiamo per la prossima stagione estiva, lanciamo questo nuovo Avviso con una nuova finestra temporale per accogliere ulteriori progetti di intervento. In questo modo garantiamo la partecipazione ai Comuni che per ragioni tecniche non hanno potuto predisporre le domande di finanziamento nelle tempistiche stabilite in precedenza. L'obiettivo - conclude l'assessore - è quello di continuare, nel costante lavoro di squadra tra Comuni e Regione, a rafforzare la reputazione del brand Puglia".Al primo Avviso erano dedicati 600 mila euro, con gli ulteriori 250 mila euro destinati allo scorrimento della prima graduatoria e con gli oltre 300 mila euro del nuovo Avviso, le risorse impegnate della Regione Puglia per il potenziamento degli Info-point superano 1 milione di euro.Link all'Avviso: