Pioggia di medaglie per i giovani atleti del Tiro a segno sezione di Andria

Grande gioia per la sezione andriese del Tiro a segno che in questo finale di stagione, celebra due meritati podi nelle finali nazionali organizzate dall'Unione Italiana Tiro a Segno. L'undicenne Giovanni D'Avanzo alla sua seconda partecipazione al Campionato Giovanissimi, conquista la medaglia di bronzo specialità carabina 10 metri tiro libero, in una incredibile gara tenutasi l'8 dicembre nel poligono di Milano che ha visto il vincitore superare il record nazionale.



Andando a ritroso, il 2 novembre la juniores Francesca Crudele, già selezionata per la rappresentativa Puglia, vinceva l'argento nel prestigioso Trofeo delle Regioni presso la sezione di Roma, in squadra Pistola 10 metri. La mattina dopo, l'atleta andriese si qualificava nella finale a eliminazione diretta della categoria mixed team, che disputava in coppia giungendo al quinto posto. Un crescendo di emozioni per Francesca che a settembre aveva raggiunto la quattordicesima posizione nei campionati Italiani juniores di Bologna.

"I nostri tiratori non mancano gli appuntamenti importanti, dando prova di fermezza e capacità di gestione emotiva dello stress" afferma il direttore sportivo Roberto Crescini "Invito tutti a venire a provare questo sport di destrezza, che ha regalato la doppietta olimpica di P10 con Nilo Maldini e il pugliese Monna a Parigi 2024".

Buone prove anche per Maddalena di Canosa e Sofia Tannoia impegnate nelle due prove del Campionato d'inverno a Candela e Bari.