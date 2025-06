“Pillole di… Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale” con l'I.C. “Don Bosco Santo - Manzoni” di Andria

Giovedì 5 giugno alle 10,00 all'Hotel Excelsior in via Giulio Petroni 15, a Bari, si svolgerà la giornata conclusiva del progetto "Pillole di… Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale" - anno scolastico 2024/2025 e la premiazione del concorso dei lavori realizzati dagli alunni, tra cui i frequentanti l'istituto comprensivo "Don Bosco Santo - Manzoni" di Andria.Il progetto è stato coordinato e realizzato dell'ANSI Comitato di Bari - Associazione Nazionale Scuola Italiana, d'intesa con il Consiglio regionale della Puglia - Sezione biblioteca e comunicazione istituzionale.In occasione dell'evento conclusivo del progetto la presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone ha dichiarato: "Il rispetto della propria vita e quella degli altri è uno dei messaggi più importanti da far interiorizzare ai giovani. Conoscere i propri diritti ma anche i propri doveri. Con questo progetto abbiamo voluto fornire gli strumenti utili e la giusta sensibilizzazione su un tema fondamentale come la sicurezza stradale. Purtroppo in Puglia nel 2024 si sono verificati quasi 10 mila incidenti stradali, 232 sono state le vittime, molte delle quali sono giovanissime. E il dato del 2025 purtroppo registra lo stesso trend. La distrazione, l'accesso di velocità e il mancato rispetto delle norme sono le cause principali. Per questo è assolutamente necessaria una formazione nelle scuole. Il Consiglio regionale si impegna ad arginare questa emergenza".Porteranno i saluti: Loredana Capone - presidente del Consiglio regionale della Puglia; Anna Vita Perrone - dirigente Sezione biblioteca e comunicazione Istituzionale; Vito Leccese - Sindaco della Città Metropolitana di Bari; Palmina Iusco Mongelli - presidente A.N.S.I. - Comitato di Bari; Michele Palumbo - Comandante della Polizia Locale di Bari; Luisa Sabbatini – presidente del Lions Club Bari San Nicola.Sono previsti gli interventi di: Rosanna Pucciarelli - docente di illustrazione scientifica dell'Accademia di Belle Arti di Bari ; Paolo Gargano - vice presidente Moto Club Bari ASD - psicologo ed educatore stradale FMI; Francesco Visaggi - vice presidente Associazione "aMichi di Michele Visaggi"; Stefania Scannicchio – avvocato; Davide Gotik - rapper barese e fondatore della "Need For Beatz" . L'evento è condotto dalla giornalista Simona Rutigliano.Parteciperanno le rappresentanze delle Scuole Secondarie di Primo Grado di tutto il territorio pugliese che hanno aderito al progetto, tra queste, delle Bat, I.C. "Don Uva-Battisti-Ferraris (Cosmai)" - Bisceglie, l'I.C. "Modugno - Moro" - Barletta oltre all'I.C. "Don Bosco Santo - Manzoni" - Andria.Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Cattedra di illustrazione scientifica dell'Accademia di Belle Arti di Bari, il Moto Club Bari A.S.D., l'Associazione aMichi di Michele Visaggi, il Lions Club Bari San Nicola, il Canale 100 la Radio, i fumettisti, gli illustratori scientifici Salvatore Modugno e Luna Montatore.Il progetto è patrocinato dalla Città di Bari, dalla Prefettura di Bari, dal Comando della Polizia Locale di Bari e si avvale del supporto dell'Associazione Nazionale Scuola Italiana."Pillole di…Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale", giunto ormai alla sesta edizione, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e ha la finalità di formare gli studenti per sottolineare la responsabilità individuale dei buoni comportamenti da tenere su strada. Il libretto a fumetti, distribuito a tutti gli alunni coinvolti, a supporto delle attività, è sempre aggiornato e nella nuova versione comprende anche regole essenziali per la guida dei monopattini.All'educazione stradale si affianca l'educazione civica, con l'intento di ricavare dalle disposizioni della Costituzione Italiana e dalle altre leggi, piccole regole per la vita quotidiana.