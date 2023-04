Per la prima volta arriva il FuoriExpolevante a tema sport e tempo libero

Per Expolevante 2023 Bari avrà per la prima volta ildedicato in particolare ai settori del Vintage Market, delle Bike, e delle Auto storiche.Nello specifico, dallealleinper Vintage Market, a cura di Bidonville Vintage Store, sarà esposto lo storico pulmino Volkswagen degli anni '70, simbolo della libertà e della ribellione della generazione hippie. Due modelle indosseranno abiti che ricorderanno l'epoca dei figli dei fiori.Su un altro isolato, sempre della centralissima via barese, sarà possibile assistere ad esibizioni di Bike trial, sport ciclistico in cui l'atleta deve affrontare il percorso a ostacoli senza poggiare i piedi a terra. Si tratta di show spettacolari con bici adatte a tratti non asfaltati.Infine in questa prima edizione del FuoriExpolevante sarà esposta per la categoria Auto storiche a cura dell'Asi (Automotoclub Storico Italiano), un'autentica icona della storia automobilistica: la Ferrari Formula 1 Junior che ha partecipato al Gran Premio di Bari degli anni '50.Dunque FuoriExpolevante è un'anticipazione di quella che sarà la manifestazione primaverile dedicata allo sport e al tempo libero. Un'occasione di incontro e di iniziative realizzate attorno all'evento principale organizzato dache dalalporterà con sé interessanti novità. Tra queste, il, i cui oltre cento espositori hanno scelto la cornice di Expolevante per la settima edizione, ile un intero settore interamente dedicato alTra le collezioni offerte dai numerosi espositori dela cura di, allestito nel padiglione 19, ci sono l'abbigliamento vintage, l'artigianato creativo, il collezionismo, il modernariato e il remake fashion. Il tutto sarà arricchito da numerosi eventi collaterali, come quelli musicali, con esibizioni in live di dj e band. Il talk su moda e fast fashion, un angolo dedicato al trucco e alle acconciature vintage assieme ai laboratori per bambini completano il calendario degli appuntamenti offerti dal Vintage Market.Non poteva sfuggire ad Expolevante il sempre più crescente fascino del padel. Per questo motivo, in collaborazione con Kendro, l'edizione 2023 della fiera dedicata allo sport e al tempo libero ospiterà il più grande appuntamento sul padel in Puglia. Iloffrirà ai visitatori, dagli sportivi, agli addetti ai lavori, fino a quanti vogliono affacciarsi per la prima volta a questo sport, un'esperienza immersiva attraverso un percorso espositivo, arricchito da tanti eventi che si terranno all'interno del campo centrale outdoor, allestito per l'occasione. Ci sarà anche una sezione dedicata interamene ai circoli padel, che rappresenterà l'occasione per fare network, oltre all'opportunità di far provare per la prima volta questo sport a chi non lo ha mai fatto prima. A curare invece l'allestimento delsarà Levante Azzurro che ospiterà tornei, store di articoli sportivi e altre manifestazioni dedicate agli sportivi di ogni età.Nine Tales, società attiva dal 2017 nell'organizzazione di eventi tematici e di intrattenimento legati al mondo del fumetto, del gaming, del cosplay e della cultura pop in generale, si occuperà del settore dedicato ale alche ospiterà mostre e attività legate al gioco sia analogico che digitale. I visitatori potranno partecipare a tornei di giochi Nintendo, con postazioni Switch, allestite da Pokèmon Millenium, che metterà a disposizione anche un'area dedicata al gioco di carte Pokèmon GCC. Mostra di set, creazioni originali e una vasta area gioco a tema Lego verranno offerte dall'associazione pugliese di appassionati dei noti mattoncini, PugliaBrick. Ci saranno poi aree espositive di modellismo, statico e dinamico, offerte dal Centro Modellistica Barese e una vera e propria escape room su ruote allestita da Bruum Escape.Info: dalle 10.00 alle 21.30 – ingressi Orientale, Agricoltura, EdiliziaBiglietti: intero 3,50 euro - ingresso gratuito per chi raggiunge la fiera in biciclettaInfo su: www.expolevante.it Facebook: Expolevante/ Nuova Fiera del LevanteInstagram: @expolevante / @nuovafieradellevante