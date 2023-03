Pedibus: divieto di fermata e sosta su diverse vie di Andria dal 6 al 12 marzo

Pubblicata sull'Albo Pretorio l'ordinanza dirigenziale n.65 del 02/03/2023, del Settore Mobilità e Viabilità che, per le operazioni di fornitura e posa in opera della segnaletica stradale orizzontale e verticale per il servizio Pedibus della città di Andria, ha istituito dal 06/03/2023 al 12/03/2023, dalle ore 05:00 alle ore 16:00, il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli, sui seguenti tratti di strada, lungo i lati interessati dal tracciamento della segnaletica orizzontale:- viale Pietro Nenni, tratto compreso tra via quarto di Palo e via A. Mariano;- via Antonio Mariano ambo i lati;- via Padre Savarese, tratto compreso tra via Gen. Sinisi e viale Pietro Nenni- viale Pietro Nenni, tratto compreso tra via Padre Savarese e via A. Mariano;- viale Goito, tratto compreso tra via Peschiera e via Malpighi;- via Malpighi, tratto compreso tra il civico 80 e viale Goito;- viale Puglia, sul tratto compreso tra via dott. Camaggio e via Valle d'Aosta;- via Valle d'Aosta;- via Sant'Andrea, tratto compreso tra via Porta Nuova e via Marco Polo;- viale Dalmazia, tratto compreso tra via Maiella e via Marco Antonio;- via Marco Antonio;- piazza Caduti sul Lavoro, tratto compreso tra via Marco Antonio e via Croci;- via Croci ambo i lati;- via Imperatore Augusto, tratto compreso tra via Muzio Scevola e via Imperatore Costantino;- via Bottego, tratto compreso tra via Imperatore Costantino e via Imperatore Adriano;- via Muzio Scevola, tratto compreso tra via Cincinnato e piazza Caduti sul Lavoro;- via Murge, tratto compreso tra l'ingresso della scuola "Rodari" e viale Trentino;- viale Trentino, tratto compreso tra via Murge e via Galvani;- viale Orazio, tratto compreso tra il civico 9 e via Barletta;- via Barletta, tratto compreso tra viale Ovidio e via Tertulliano;- corso Germania, tratto compreso tra l'ingresso della scuola "Falcone" e via Barletta;- corso Europa Unita, ambo i lati da via Barletta a via Ospedaletto;- via Ospedaletto, tratto compreso tra corso Europa Unita e corso Italia;- corso Italia, tratto compreso tra via Ospedaletto e il civico 7 ingresso scuola "Borsellino";- via Giovine Italia, tratto compreso tra viale Venezia Giulia e il civico 55;- via Ospedaletto, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 13;- via Trani, tratto compreso tra il civico 70 e viale Virgilio;- via della Pineta, tratto compreso tra il civico 38 e via La Specchia- via Morelli, tratto compreso tra via La Specchia e il piazzale Colasanto;- via Fucà;- via Puccini, tratto compreso tra via Somis a via Catalani;- via Verdi, tratto compreso tra via Catalani e via Boito;- via Montegrappa tratto compreso da viale Istria a via Mascagni;- via Verdi, tratto compreso tra via Mascagni e via Boito;- via Bari, tratto compreso tra via Cagliari e via Reggio Calabria;- via Reggio Calabria, tratto compreso tra via Bari e via Milano;- via Milano, tratto compreso tra via Reggio Calabria e via Napoli;- piazza Trieste e Trento, tratto compreso tra via Napoli e viale Roma;- via Napoli, tratto compreso tra piazza Trieste e Trento e via Firenze;- via Firenze, tratto compreso tra via Napoli e corso Cavour;- via Bitonto, tratto compreso tra via Molfetta e via Alberobello;- via Alberobello, tratto compreso via Bitonto e il civico 41;- via Cerignola, tratto compreso tra via Alberobello e viale Comuni di Puglia;- viale dei Comuni di Puglia, tratto compreso tra via Cerignola e il civico 100, ingresso della scuola "Imbriani".