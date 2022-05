Partita raccolta fondi online, dopo il furto nella sede del centro culturale "La Fabbrica" di Andria

"La notte del 9 maggio La Fabbrica e i suoi abitanti sono stati violati. Dopo aver forzato i cancelli dei vicini i ladri hanno tagliato la recinzione e danneggiato i portoni, per intrufolarsi così nella struttura saccheggiandone tutto il suo contenuto. Tutti gli attrezzi da lavoro, materiale elettrico e del suono, cassa e stock del bar. I danni ammontano a 15mila euro"."Situata nella periferia di Andria - si legge sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe - La Fabbrica è un centro culturale associativo che si pone come obiettivo quello di trasformare una vecchia fabbrica di chiodi abbandonata in un luogo inclusivo di condivisione, espressione, integrazione e divulgazione di arte e cultura"."Dal momento in cui abbiamo lasciato Parigi - scrivono - Andria, la Puglia tutta e La Fabbrica sono diventate la nostra casa", raccontando poi di avere ricevuto la solidarietà di amici, artisti e di tutta la comunità pugliese."Il nostro lavoro - proseguono - è divulgare cultura ed arte valorizzando il territorio ed i suoi frutti". E il sostegno per continuare questo sogno non è mancato, dato che sono stati già raccolti 3.200 euro in un giorno.La campagna, che ha ricevuto centinaia di donazioni, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/help-la-fabbrica