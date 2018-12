"Parole a scuola": docenti dell'Istituto "P.N. Vaccina" a una giornata di formazione alla Fiera del Levante

Ha avuto luogo ieri, venerdì 30 novembre c.a., presso la Fiera del Levante la giornata di formazione per docenti in collaborazione con CORECOM PUGLIA. La scuola media "Vaccina" era rappresentata da una delegazione di due docenti, prof. Luigi Bartoli e prof.ssa Maria De Palma che hanno partecipato ai seminari a tema. Appuntamento patrocinato dall'associazione "ParoleOstili" e dall'Università Cattolica di Milano e nel corso del quale sono state affrontate tematiche molto interessanti puntando sull'importanza delle parole per crescere.Svariati i temi trattati che hanno coinvolto e appassionato i partecipanti. La scuola al di là dell'innovazione tecnologica e digitale ha bisogno delle parole, della poesia come antidoto all'odio ed educazione all'etica. Importanti e costruttivi i dibattiti che hanno coinvolto i partecipanti in un confronto proficuo puntando l'attenzione sulle nuove generazioni, sul ruolo della scuola e dell'apprendimento, sull'uso controllato e intelligente del web.