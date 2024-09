Parere favorevole all'unanimità della Conferenza Sindaci sulla attività della Dg della Asl Bt

Con un parere favorevole, espresso all'unanimità, oggi la Conferenza dei Sindaci della provincia Bat, ha valutato l'attività svolta dalla Direttrice Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo così come richiesto dalla Regione Puglia. "Ringrazio la conferenza dei sindaci per l'apprezzamento espresso rispetto al lavoro che abbiamo svolto dall'insediamento a oggi - dice Tiziana Dimatteo - ringrazio la direzione sanitaria e amministrativa e tutti i collaboratori che ci hanno permesso di arrivare a questo risultato".Nella seduta di oggi a Barletta, la Direttrice Dimatteo ha presentato i risultati ottenuti concentrando l'attenzione soprattutto sui dati relativi all'aumento della produttività, sia chirurgica che diagnostica, sugli strumenti di monitoraggio e di contenimento della spesa farmaceutica, sui lavori strutturali e di adeguamento tecnologico conclusi e in corso che hanno permesso, per esempio, una riqualificazione dei Pronto Soccorso degli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie. La Direttrice ha illustrato i progetti già conclusi e ha presentato quelli in corso, relativi per esempio ai cantieri in via di chiusura (Medicina e Pediatria ad Andria, Dialisi a Trani, Laboratorio Analisi, Radioterapia, Radioterapia Metabolica a Barletta) o ai progetti di riorganizzazione dei servizi territoriali previsti dal PNRR com le Centrali Operative Territoriali (COT). "Quello di oggi è stato un momento di dialogo e di confronto con tutti i sindaci della Bat - continua Dimatteo - con ognuno di loro abbiamo sin da principio avuto uno scambio continuo e fruttuoso. Il tavolo della conferenza dei sindaci di oggi è stato una bella riconferma del clima di collaborazione che ha caratterizzato la mia, la nostra attività in questi anni".