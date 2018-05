Pallamano, la Polisportiva Gymnica Sveva Andria trionfa nel campionato Under 15

Si è concluso domenica 6 Maggio il Campionato di Pallamano U/15 Maschile Puglia II^ Fase. Sugli scudi la Polisportiva Gymnica Sveva Andria, classificatasi al I° Posto. Un vero trionfo che ha visto la squadra del presidente Riccardo Sipone protagonista assoluta in questo girone, vincendo 8 gare sulle 9 disputate lasciandosi alle spalle Lecce, Ginosa, Manfredonia, F. Andria. Troppo grande il divario tecnico tra la squadra andriese e le altre partecipanti, grazie a un gruppo composto da giocatori esperti e altri giovani alla prima esperienza. Ma il lavoro svolto durante l'anno dallo staff tecnico ha dato i suoi risultati. L'ingresso nel gruppo di Savino Crisantemo, ex giocatore di grande esperienza nella Pallamano che ha affiancato l'esperto tecnico, la prof.ssa Francesca Losappio, è stata la marcia in più.«I veri protagonisti - ha dichiarato il presidente Sipone - sono stati i ragazzi, che per tutto l'anno hanno dato segno di maturità e impegno verso questa meravigliosa disciplina che vede la Puglia leader in tutto il territorio Nazionale con due squadre, Conversano e Fasano, che in questi giorni si giocano il titolo di Campioni d'Italia. L'auspicio di tutti, atleti, tecnici, dirigenti e sponsor è quello di continuare su questa strada per ambire a risultati sempre più prestigiosi».A giorni si incontreranno i dirigenti della società e gli sponsor per organizzare al meglio la prossima stagione sportiva.