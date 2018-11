L'ASD Gymnica Sveva Andria pronta per una stagione da protagonista

Dopo l'inizio del Campionato Under 15/M che ha visto la squadra andriese vincere la prima partita a Noci, mancano pochi giorni all'inizio del Campionato Maschile di Serie "B" di Pallamano girone Puglia, Calabria e Campania al quale parteciperà anche l'ASD Pol. Gymnica Sveva Andria. La squadra allestita dal Presidente Riccardo Sipone in stretta collaborazione con il tecnico Realmonte è pronta per questa nuova avventura in un Campionato con molte squadre blasonate nel panorama della pallamano del sud.La compagine andriese è composta da giovani atleti e giocatori di provata esperienza anche in categorie superiori. Tra tutti spicca la presenza del portiere Nebbia Saverio già in forza al Conversano negli anni passati. La scelta di molti giocatori di far parte del sodalizio andriese è stata dettata dal progetto ambizioso che la società vuol portare avanti nei prossimi anni, un progetto voluto fortemente dagli Sponsor che hanno creduto in questa nuova avventura. «Siamo riusciti a portare ad Andria con la formula del prestito dal Conversano - ha dichiarato il Presidente Sipone - anche giovani come Sipone e Carone di sicuro avvenire nella pallamano Italiana, e che sicuramente faranno bene in questo Campionato».Si parte giovedì con la prima partita in trasferta ad Altamura. A seguire l'esordio casalingo sabato 10 novembre alle ore 18.30 contro il Capua al Palasport di Andria. Queste le squadre partecipanti: Terranova Sibari, Altamura, H. Benevento, P. Fasano, Gymnica Sveva Andria, Noci, A. Lamezia, Crotone, N.capua, F. Andria, E. Capua.