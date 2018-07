Operazioni di pulizia delle aree comunali site tra via Umbria, Molise e Fornaci

Un importante intervento di bonifica e messa in sicurezza è stato ultimato ieri da parte del personale della Soc. AndriaMultiservice.Sono stati ripuliti da erbacce e detriti i suoli già di proprietà della Asl/Bt ed ora divenuti beni di proprietà comunale. Questi si trovano alle spalle della sede della Direzione generale della Asl Bt, tra via Umbria e via Molise e la zona Fornaci.L'intervento è stato realizzato su disposizione del Settore patrimonio del Comune, ed effettuato con mezzi e personale della Soc. Andria Multiservice S.p.A.