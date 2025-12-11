Onorificenze Andria
Onorificenze al Merito della Repubblica Italia: tre consegne ad Andria

Si è svolta questa mattina nella Sala Rossa del Castello la consegna delle nove Onorificenze

Andria - giovedì 11 dicembre 2025 15.23 Comunicato Stampa
Si è tenuta questa mattina a Barletta, nella Sala Rossa del Castello di Barletta, la cerimonia di consegna delle nove Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, di una Onorificenza dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e di due medaglie d'oro per vittime del terrorismo, ai cittadini insigniti residenti nel territorio di questa provincia. Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D'Agostino, nel corso del suo intervento ha definito gli insigniti "la miglior espressione del nostro territorio, esempi per le giovani generazioni, alle quali è trasmesso il messaggio di come questo Paese sa premiare e valorizzare il merito, la solidarietà, l'onestà e la passione. Si tratta di Donne e Uomini appartenenti alle Forze dell'Ordine, al mondo sanitario, al volontariato e all'imprenditoria, che si spendono ogni giorno in favore del prossimo ed in particolare delle persone più fragili". Grande riconoscenza è stata altresì espressa nei confronti delle vittime del terrorismo.

Riccardo Loiodice - Cavaliere Al Merito Della Repubblica Italiana

Ingegnere presso un'azienda di produzione componenti per automotive, da oltre vent'anni svolge attività di volontariato e guida turistica per diverse associazioni culturali del territorio, collaborando all'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio.
È socio volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezioni di Andria, partecipando attivamente alle iniziative nazionali e regionali. Dal 2016 riveste inoltre il ruolo di Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon in Roma, per il quale ha ricevuto medaglia e diploma al merito di servizio. Tale impegno nasce dall'obiettivo di diffondere l'amore per la Patria e di promuovere la conoscenza della storia italiana, in particolare del periodo del Risorgimento e dell'Unità d'Italia. Dal 2017, altresì, è socio volontario della Croce Rossa Italiane e socio donatore AVIS.
Negli anni, il sig. Loiodice ha ricevuto diversi attestati di benemerenza, tra cui la Medaglia di Benemerenza della Croce Rossa Italiana, conferitagli durante l'emergenza Covid-19.

Lucianna Reggente - Cavaliere Al Merito Della Repubblica Italiana

Nel 2005 si arruola nell'Arma dei Carabinieri come Allievo Maresciallo e frequenta il corso biennale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri - 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri "Battaglione Velletri".

Nel 2007 viene nominata Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri e, presso il medesimo Reggimento, svolge l'incarico di comandante di squadra e insegnante.

Promossa al grado di Maresciallo Ordinario, viene trasferita alla Stazione Carabinieri di Cinisello Balsamo, realtà caratterizzata da un'intensa attività di contrasto alla criminalità. Successivamente, con la promozione al grado di Maresciallo Capo, nel 2016 viene assegnata al Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara - Reparto Operativo, Nucleo Informativo, dove ricopre l'incarico di addetta alla gestione dell'attività di segreteria e del cerimoniale. Nel 2024 viene trasferita al Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani – Reparto Operativo, con l'incarico di addetta all'Aliquota Comunicazione e Stampa, collaborando inoltre alla gestione della Segreteria e del Cerimoniale del Comando Provinciale.

Nel corso degli anni consegue il brevetto di paracadutista abilitato al lancio presso la Scuola dell'Associazione Nazionale Italiana di Paracadutismo.

È decorata della Croce d'Argento per anzianità di servizio militare, conferita dal Ministero della Difesa. Parallelamente all'attività professionale, ha partecipato a numerosi progetti benefici promossi da diverse associazioni di volontariato, dedicati ai bambini ricoverati in reparti oncologici, nonché ad attività di assistenza presso comunità parrocchiali e associazioni di volontari della Protezione Civile.

Nicola Virgilio - L'autorizzazione a fregiarsi dell'onorificenza pontificia di Commendatore con Placca dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro

Dopo il diploma di ragioniere, ha iniziato la sua attività professionale presso un'agenzia di assicurazioni e successivamente in banca, dove era incaricato di mantenere i rapporti con enti religiosi, curie, ospedali e congregazioni di Puglia e Basilicata.

Per circa vent'anni è stato segretario e autista personale del vescovo di Andria, mons. Giuseppe Lanave.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerose onorificenze, tra cui quella di Cavaliere di Gran Croce di San Gregorio Magno, Cavaliere dell'Ordine di Malta ad Honorem, Grand'Ufficiale del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
Cerimonia questa mattina ci consegna delle Onorificenze della Repubblica Italiana, dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e per le vittime del terrorismo
