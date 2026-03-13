Vegapol
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Cronaca

Notte di tentati furti nel nord barese: intervento della Vegapol sventa colpo in una impresa edile di Andria

Colpi messi a segno ma sventati anche a Canosa e Trinitapoli. Allarmi e pattuglie in azione

Andria - venerdì 13 marzo 2026 18.30
Nottata particolarmente movimentata nel nord barese, dove diversi tentativi di furto sono stati sventati grazie al tempestivo intervento del personale operativo della Vegapol. La sinergia tra la sala operativa e le pattuglie sul territorio ha permesso di intervenire rapidamente in episodi registrati tra Canosa di Puglia, Trinitapoli e Andria, evitando furti e danni alle attività coinvolte.

Canosa di Puglia

Il primo allarme è scattato alle 00.50 presso un'importante azienda situata lungo la SS 93, nel territorio di Canosa di Puglia. La segnalazione è arrivata alla sala operativa Vegapol tramite il sistema di sicurezza AntiJammer installato dal cliente. Le pattuglie sono intervenute immediatamente sul posto, mentre venivano avvisate anche le forze di polizia. All'arrivo delle guardie giurate, due persone si sono date alla fuga dopo essersi introdotte nell'area degli uffici, probabilmente alla ricerca di una cassaforte.
Dai controlli successivi effettuati insieme agli agenti del commissariato locale è emerso che nulla è stato asportato.

Trinitapoli

Due tentativi di furto si sono registrati nella stessa notte anche a Trinitapoli, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro.
Il primo episodio si è verificato intorno alle 2.50, quando ignoti – giunti a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata – hanno manomesso la saracinesca e la porta d'ingresso di una gioielleria, riuscendo a introdursi all'interno del locale.

L'allarme collegato alla sala operativa Vegapol ha però fatto scattare l'intervento immediato delle pattuglie, mentre sul posto venivano allertati anche i Carabinieri. L'arrivo delle guardie giurate e dei militari ha costretto i malviventi alla fuga. Dai controlli effettuati è risultato che la cassaforte del negozio è rimasta intatta.
Circa quaranta minuti dopo, un secondo tentativo di furto ha riguardato una farmacia della città. Anche in questo caso l'allarme ha attivato rapidamente l'intervento delle pattuglie Vegapol e dei carabinieri, costringendo i responsabili ad abbandonare il colpo prima di riuscire ad agire. Anche per questo episodio non risultano ammanchi.

Andria

Un terzo intervento si è registrato alle 3.12 ad Andria, nella zona di Santa Maria Vetere, dove la sala operativa Vegapol ha ricevuto una segnalazione di allarme da un'azienda edile. Le telecamere di sorveglianza del cliente hanno evidenziato la presenza di una persona all'interno della proprietà. In pochi minuti sul posto sono giunte due pattuglie dell'istituto di vigilanza insieme ai carabinieri.

Dalle verifiche effettuate, anche attraverso le registrazioni video, è emerso che l'intruso si è dato alla fuga all'arrivo delle guardie giurate, senza riuscire a portare via nulla né a provocare danni.

Il bilancio della notte

Interventi in tre diverse città nel giro di poche ore e quattro tentativi di furto complessivi tra aziende e attività commerciali, tutti falliti. Dalla Vegapol sottolineano come la rapidità delle segnalazioni tecnologiche e il coordinamento tra sala operativa, pattuglie e forze dell'ordine abbiano consentito di sventare i colpi e garantire sicurezza alle attività economiche del territorio.
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