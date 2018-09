Nei panni delle donne con “Le spose di BB”

Mettersi nei panni delle donne. E non solo per modo di dire. A petto nudo e coperti soltanto da un grande gonnellone bianco, sei uomini si donano - senza filtri - agli spettatori per farsi carico dei racconti intimi di sei donne e dar voce alle loro storie: storie di violenza, storie di pregiudizi e stereotipi, storie di amori malati e visioni distorte. L'assenza di scenografia e l'atmosfera dai toni blu accompagnano lo sguardo dello spettatore sulle sei figure monumentali che, ora immobili al centro del palco, ora spostandosi senza meta, sembrano perdere ogni connotazione di genere per farsi portatori di denuncia sociale.Si tratta de, la performance teatrale tenutasi sabato 8 settembre, in doppia replica all'Officina San Domenico. L'iniziativa, del", nasce come momento conclusivo di un laboratorio per soli uomini contro la violenza di genere ed è un'indagine condotta attraverso cinque giorni di lavoro in cui la metodologia teatrale di immedesimazione ed empatia assume un ruolo fondamentale nel processo di sensibilizzazione alla tematica.«Tutte le storie raccontate sono state scelte dagli interpreti scavando tra ricordi, fatti di cronaca o esperienze vicine – spiega la– per poi ricercare un punto di vista femminile e rielaborarne l'emotività. Lavorare con gli uomini ci permette di interpellare direttamente la categoria maschile, fautrice delle violenze, e scardinare alcuni pregiudizi di cui anche gli uomini più sensibili alla tematica sono vittime»."Le spose di BB" è un progetto itinerante che si sposta in tutta Italia e lavora anche nelle scuole. Il laboratorio svolto ad Andria darà vita ad unche verrà donato alla città.Nell'ambito degli appuntamenti pre-Festival Castel dei Mondi 2018, acquisisce notevole spazio di riflessione il tema dell'attuale, già affrontato con "La partida ". Ma se nella performance di danza-teatro di Vero Cendoya uomini e donne si affrontano e si scontrano in un match che vede le ultime soccombere senza possibilità di recupero, diverso è il punto di vista di Paola Leone: lontano da una visione femminista radicale secondo cui sono solo le donne a dover lottare per la propria categoria, "Le spose di BB" crede in un'alleanza di genere che affonda le sue radici proprio nella condivisione di una nuova sensibilità che combatta le violenze prescindendo dalle categorie.Un'alleanza imprescindibile, una riflessione necessaria.