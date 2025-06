Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, nasce il Premio “Alessandro D’Angelo”

Viene istituito, a partire da questa edizione, il Premio annuale per la migliore tesi di Laurea Magistrale sul tema "Strategie e pratiche di innovazione nel management delle Imprese Culturali e Creative".Il Premio è dedicato alla memoria del Dott. Alessandro D'Angelo, prematuramente scomparso, funzionario del Comune di Andria, già direttore organizzativo del Festival dal 2005. «Istituendo questo premio annuale non vogliamo solo onorare la memoria di Alessandro D'Angelo – spiegano il Direttore Artistico del Festival Riccardo Carbutti ed il Direttore di produzione e ideatore del Festival Castel dei Mondi Francesco Fisfola - ma vogliamo altresì dare un piccolo segnale di fiducia a tutti quei giovani che intendono impegnarsi professionalmente in un segmento importante e fondamentale del sistema produttivo del nostro Paese».Il vincitore del premio destinato alla migliore tesi di laurea magistrale anno accademico 2025 riceverà un premio di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00 euro) al lordo di eventualiritenute. A sostenere l'iniziativa sono: il Laboratorio Innovazione e Impresa del Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari "Aldo Moro", con il suo coordinatore scientifico Prof. Savino Santovito; la Fondazione Jannuzzi, con il suo presidente On. Benedetto Fucci ed il Consorzio Puglia Culture ed il suo presidente Prof. Paolo Ponzio.Il premio sarà illustrato martedì 17 giugno alle ore 10,30 in Sala Giunta a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Giovanna Bruno, del Direttore artistico Riccardo Carbutti, del Direttore di Produzione Francesco Fisfola, del prof. Savino Santovito e dell'on. Benedetto Fucci.