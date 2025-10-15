“Merenda a 4 zampe in RSA”: una giornata di affetto, comunità e sorrisi nel segno di San Francesco d’Assisi

In occasione della festa di San Francesco d'Assisi, patrono degli animali e della natura, la RSA Proges di Andria, che gestisce la struttura di via Canal, ha organizzato una speciale giornata di apertura alla cittadinanza dal titolo "Merenda a 4 zampe in RSA", dedicata all'incontro tra gli ospiti della struttura e i cani del territorio.Un pomeriggio di serenità e partecipazione, durante il quale gli anziani hanno potuto trascorrere del tempo insieme ai cani di familiari, amici, colleghi e volontari, accarezzandoli, dialogando con i loro proprietari e offrendo loro biscottini e crocchette preparate per l'occasione.L'iniziativa ha trasformato il giardino della RSA in un luogo di sorrisi, carezze ed emozioni, valorizzando il ruolo positivo degli animali nel favorire benessere emotivo, stimoli relazionali e senso di comunità."Crediamo profondamente nella capacità degli animali di donare benessere, stimoli positivi e compagnia autentica. Un grazie speciale ad Aron, Rum, Nana, Giannino e ai loro proprietari, che hanno reso possibile questa giornata così ricca di amore e semplicità... proprio come ci ha insegnato San Francesco", ha dichiarato lo staff della RSA di Andria.L'esperienza è stata accolta con entusiasmo da ospiti, operatori e familiari, che hanno espresso il desiderio di ripetere l'iniziativa in primavera.Il progetto "Merenda a 4 zampe", ideato dalle équipe Proges della Puglia e della Toscana, prevede incontri calendarizzati nelle strutture dotate di spazi verdi, in cui i cani del territorio, appartenenti a volontari, familiari e membri della comunità, potranno trascorrere del tempo con gli ospiti delle RSA.