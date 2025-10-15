giornata di affetto, comunità e sorrisi nel segno di San Francesco d’Assisi
Attualità

“Merenda a 4 zampe in RSA”: una giornata di affetto, comunità e sorrisi nel segno di San Francesco d’Assisi

Dedicata all’incontro tra gli ospiti della struttura e i cani del territorio

Andria - mercoledì 15 ottobre 2025
In occasione della festa di San Francesco d'Assisi, patrono degli animali e della natura, la RSA Proges di Andria, che gestisce la struttura di via Canal, ha organizzato una speciale giornata di apertura alla cittadinanza dal titolo "Merenda a 4 zampe in RSA", dedicata all'incontro tra gli ospiti della struttura e i cani del territorio.
Un pomeriggio di serenità e partecipazione, durante il quale gli anziani hanno potuto trascorrere del tempo insieme ai cani di familiari, amici, colleghi e volontari, accarezzandoli, dialogando con i loro proprietari e offrendo loro biscottini e crocchette preparate per l'occasione.
L'iniziativa ha trasformato il giardino della RSA in un luogo di sorrisi, carezze ed emozioni, valorizzando il ruolo positivo degli animali nel favorire benessere emotivo, stimoli relazionali e senso di comunità.
"Crediamo profondamente nella capacità degli animali di donare benessere, stimoli positivi e compagnia autentica. Un grazie speciale ad Aron, Rum, Nana, Giannino e ai loro proprietari, che hanno reso possibile questa giornata così ricca di amore e semplicità... proprio come ci ha insegnato San Francesco", ha dichiarato lo staff della RSA di Andria.
L'esperienza è stata accolta con entusiasmo da ospiti, operatori e familiari, che hanno espresso il desiderio di ripetere l'iniziativa in primavera.
Il progetto "Merenda a 4 zampe", ideato dalle équipe Proges della Puglia e della Toscana, prevede incontri calendarizzati nelle strutture dotate di spazi verdi, in cui i cani del territorio, appartenenti a volontari, familiari e membri della comunità, potranno trascorrere del tempo con gli ospiti delle RSA.
