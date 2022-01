Lunga coda all'hub vaccinale di San Valentino: situazione sotto controllo

Si vanno per fortuna incentivando le vaccinazioni di adulti, giovani e bambini anche ad Andria. L'appello a vaccinarsi sta avendo l'effetto sperato e stanno avendo ottimo riscontro le iniziative di somministrazioni sia su prenotazione che libere, che la Regione Puglia ha organizzato per i prossimi giorni nei rispettivi centri vaccinali, tra cui nella Bat.Questa mattina, una lunga fila di persone si è presentata sin dalle ore 8 all'hub vaccinale di San Valentino ad Andria. Stamane, infatti, sabato 15 gennaio era in programma un "Open day adulti" senza prenotazione ad Andria.Personale del Dipartimento di prevenzione della Asl Bt al gran completo, sotto la direzione del dottor Riccardo Matera sta facendo fronte, in maniera encomiabile, alle richieste di vaccinazione, insieme ai tanti volontari della Croce Rossa Italiana, di FareAmbiente ed ai clown dottori della Compagnia del Sorriso, sempre pronti, soprattutto quando si tratta di soggetti fragili come appunto i bambini. Eccellente il servizio d'ordine messo in piedi dal Comando della Polizia Locale e dalla Compagnia Carabinieri, anche loro sul posto.Ricordiamo che "La Notte è Giovane" (12-19 anni) con prenotazione prosegue anche oggi, sabato 15 gennaio a Barletta e Margherita di Savoia dalle 20 alle 24;Gli "Open day adulti" di sabato 15 gennaio senza prenotazione sono oltreché ad Andria, anche a Barletta, Trani, Bisceglie e Canosa di Puglia dalle 9 alle 12,30, a Margherita di Savoia dalle 8,30 alle 13,30.Vi sarà un "Open day pediatrico" (5-11 anni) senza prenotazione domani, domenica 16 gennaio ad Andria, Trani, Bisceglie, Canosa e Margherita di Savoia dalle 9 alle 12,30.L'obiettivo è quello di incentivare la somministrazione del vaccino, unica arma di difesa contro il Covid.