Lunedì 15 maggio si discute in Regione del nuovo ospedale di Andria

La lista civica AndriaLab 3 – Bruno Sindaco replica alla nota dell'associazione "Compagni di Viaggio", su alcune vicende politico amministrative cittadine ed annuncia per lunedì 15 maggio una riunione a Bari, in Regione per discutere del nuovo ospedale di Andria.«Il senso pieno alla democrazia è costituito dal confronto delle idee e dal dibattito sui temi che hanno riflessi sulla vita dei cittadini. Questo confronto riteniamo possa essere considerato serio se avviene in maniera trasparente e senza secondi fini, cioè senza che si utilizzino messaggi apparentemente indirizzati ad alcuni, ma che in realtà sono diretti a colpire altre persone o altri rappresentanti di quello che una volta era un unico movimento politico. E' questo il timore che ci prende leggendo i comunicati della associazione "Compagni di Viaggio" la quale pone quesiti ai quali con spirito costruttivo cerchiamo comunque di dare risposte.Gli incontri istituzionali di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari permanenti, sono pubblici, nel senso che i cittadini possono assistervi come uditori, ma non hanno la possibilità in quella sede di esprimere la propria opinione. La presidente Faraone della II Commissione consigliare permanente ha dimostrato di conoscere una delibera piuttosto recente, la n. 52 del 16.09.2020 approvata dal Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. che prevede al quarto e quinto capoverso dell'articolo 8 del regolamento per il funzionamento delle commissioni che "Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi di riservatezza previsti per legge. Gli uditori (cioè tutti i non componenti la Commissione e quindi anche i semplici cittadini) possono assistervi ma dovranno osservare lo stesso comportamento previsto per le riunioni del Consiglio Comunale…" Siccome non si è mai visto che i non consiglieri partecipino alle sedute di C.C., appare evidente che, non fosse altro per non creare confusione, alle Commissioni i cittadini possono assistere ma non ottenere il diritto di parola, cosa purtroppo volutamente ignorata o non conosciuta anche da alcuni consiglieri comunali. Ci sono altre sedi per farlo e la Commissione stessa non può derogare da quanto prevede il regolamento. Nel caso specifico della mensa scolastica, le poche signore insoddisfatte (dicasi otto) a fronte di un generale soddisfacimento da parte dell'utenza, hanno forzato la mano violando il regolamento lì dove la loro opinione l'avevano già espressa in altre sedi ed anche ad alta voce, ottenendo in esse adeguate esaustive risposte.In riferimento poi a quelli che vengono definiti strappi nei manti stradali, gli stessi sono reali e si sono verificati su viale Puglia, che però si ricorderà essere stata la prima strada del progetto di rifacimento della viabilità principale. Le attuali ricuciture sono un intervento parziale e temporaneo visto che i carotaggi già previsti ed effettuati, hanno evidenziato uno spessore del manto insufficiente per la tipologia di materiale innovativo ed ecosostenibile impiegato. Verificata tale situazione ed adottati gli opportuni accorgimenti, l'inconveniente non si è più verificato nelle stese di materiale per le strade successivamente asfaltate, anche grazie a carotaggi a campione puntualmente effettuati. La verifica della qualità dell'opera è prevista ed è un imperativo costante da parte dei tecnici dell'Amministrazione.Infine per quanto attiene la verifica dello stato dell'iter procedimentale per la realizzazione del nuovo Ospedale, su sollecitazione del Sindaco, la 3^ Commissione regionale risulta essere stata convocata per lunedì 15 maggio a Bari con focus specifico su Andria.Come si vede, l'Amministrazione fortemente sostenuta da ANDRIALAB 3, è sempre presente per la risoluzione delle problematiche dei cittadini, l'importante è che non si tenti di strumentalizzarla per propri fini politici. Andiamo avanti», conclude la nota della lista AandriaLab 3 – Bruno Sindaco.