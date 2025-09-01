Filippo Losito
Filippo Losito
Eventi e cultura

Lezioni di leggerezza: Filippo Losito presenta ad Andria il suo nuovo libro tra scienza, umorismo e buonumore

Il 2 settembre 2025 alle ore 19:30, presso la Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino di Andria

Andria - lunedì 1 settembre 2025
Il 2 settembre 2025 alle ore 19:30, presso la Biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino di Andria (Largo Seminario 8), Filippo Losito presenterà il suo ultimo libro Lezioni di leggerezza. La scienza del buonumore per mettere a dieta i pensieri e godersi la vita, edito da Feltrinelli nella collana Scintille. L'autore dialogherà con la bibliotecaria Silvana Campanile in un incontro organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria, dalla Biblioteca diocesana e dai Presìdi del Libro, con il sostegno della Regione Puglia.
Psicologo, filosofo e filologo, docente alla Scuola Holden e cofondatore della prima scuola di stand-up comedy in Italia, Losito propone un saggio che affronta il tema della leggerezza come antidoto allo stress e come scelta consapevole di benessere. Non una fuga dalla realtà né una forma di superficialità, ma una modalità per liberarsi del superfluo e ritrovare uno sguardo nuovo sulla vita quotidiana.

Attraverso un linguaggio chiaro e ironico, sostenuto da ricerche neuroscientifiche, l'autore dimostra come l'umorismo, il gioco e la creatività abbiano effetti concreti sulla salute, rafforzando il sistema immunitario, regolando gli ormoni e favorendo l'equilibrio psicofisico. Il volume si struttura in otto "lezioni" che offrono strumenti pratici per coltivare leggerezza: imparare a ridere, sviluppare pensiero laterale, accogliere l'imprevisto e allenarsi a "planare sulle cose dall'alto" per trasformare il peso dei problemi in energia vitale. L'incontro sarà un'occasione non solo per scoprire i contenuti del libro, ma anche per condividere un momento di riflessione e buonumore con l'autore. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.
Filippo LositoFilippo Losito
  • biblioteca diocesana
  • Circolo Lettori Andria
  • circolo dei lettori
Se n'è andato l'avvocato andriese Emanuele Liddo, "Toga di platino " a Pescara
1 settembre 2025 Se n'è andato l'avvocato andriese Emanuele Liddo, "Toga di platino" a Pescara
Storie di paternità ritrovate e riconciliazioni familiari nel libro "Una vita senza sbarre " di Giannicola Sinisi
1 settembre 2025 Storie di paternità ritrovate e riconciliazioni familiari nel libro "Una vita senza sbarre" di Giannicola Sinisi
Altri contenuti a tema
Festival della Disperazione 2025 di Andria: riprogrammato lo spettacolo di Valerio Aprea Lapocalisse   Festival della Disperazione 2025 di Andria: riprogrammato lo spettacolo di Valerio Aprea Lapocalisse   In programma il 5 settembre 2025, ore 21, presso il Seminario Vescovile
Si chiude con successo la IX edizione del Festival della Disperazione dal tema “Un eterno affanno” ​ Si chiude con successo la IX edizione del Festival della Disperazione dal tema “Un eterno affanno” ​ Tanti gli ospiti, da Valerio Lundini a I VazzaNikki, da Francesco Pannofino a Tricarico passati dal palco del festival dal 21 giugno al 26 luglio 2025
Gli Amici Del Cammino Barletta Running & Walking alla Biblioteca Diocesana di Andria Territorio Gli Amici Del Cammino Barletta Running & Walking alla Biblioteca Diocesana di Andria Giornata alla scoperta del patrimonio artistico e storico del territorio grazie all'associazione Fiori D'Acciaio
Primo weekend di passione per "Il Festival della Disperazione" Primo weekend di passione per "Il Festival della Disperazione" Doppio appuntamento sabato 21 e domenica 22 giugno al Seminario Vescovile
Concluso ad Andria il progetto di educazione alla lettura Nuove Frequenze Concluso ad Andria il progetto di educazione alla lettura Nuove Frequenze Promosso dal Circolo dei Lettori di Andria APS e sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura attraverso il bando “Educare alla Lettura 2023"
Paolo Pileri presenta ad Andria “Dalla parte del suolo. L'ecosistema invisibile” Paolo Pileri presenta ad Andria “Dalla parte del suolo. L'ecosistema invisibile” Sabato 24 maggio alle ore 18:30 presso la Biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino
Gli appuntamenti della 18esima edizione di “Noi alla festa del libro” Gli appuntamenti della 18esima edizione di “Noi alla festa del libro” Andria ed il progetto in rete tra scuole primarie e secondarie di primo grado
Ad Andria la presentazione della rivista “Ossigeno – l'Italia chiamò” con l'editore Giuseppe Civati Ad Andria la presentazione della rivista “Ossigeno – l'Italia chiamò” con l'editore Giuseppe Civati Lunedì 12 maggio, con inizio alle 19:30, presso la Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Largo Seminario 8
Piano Triennale delle Opere Pubbliche: ecco i provvedimenti che cambieranno il volto di Andria
31 agosto 2025 Piano Triennale delle Opere Pubbliche: ecco i provvedimenti che cambieranno il volto di Andria
Centrosinistra al Comune di Andria: "Piena fiducia al Sindaco Giovanna Bruno "
31 agosto 2025 Centrosinistra al Comune di Andria: "Piena fiducia al Sindaco Giovanna Bruno"
Fare politica insieme alle persone: l'ex sindaco Antonio Decaro presenta ad Andria il suo libro "Vicino "
31 agosto 2025 Fare politica insieme alle persone: l'ex sindaco Antonio Decaro presenta ad Andria il suo libro "Vicino"
Gravi le condizioni di un uomo finito fuori strada con il suo camion sulla Corato Andria
31 agosto 2025 Gravi le condizioni di un uomo finito fuori strada con il suo camion sulla Corato Andria
Fidelis Andria-Ferrandina, Scaringella: «Emozionati per l'esordio, vogliamo passare il turno»
31 agosto 2025 Fidelis Andria-Ferrandina, Scaringella: «Emozionati per l'esordio, vogliamo passare il turno»
Siccità e temporali: Agosto conferma la fragilità del clima in Puglia
31 agosto 2025 Siccità e temporali: Agosto conferma la fragilità del clima in Puglia
Bonus agricoltori: fino a 2.500 euro per la formazione dei giovani imprenditori agricoli
31 agosto 2025 Bonus agricoltori: fino a 2.500 euro per la formazione dei giovani imprenditori agricoli
Processione Madonna dei Miracoli: "È la Sua notte.  Chiediamo Pace. Camminiamo per la Pace "
30 agosto 2025 Processione Madonna dei Miracoli: "È la Sua notte.  Chiediamo Pace. Camminiamo per la Pace"
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.