Lega Puglia: "Prendiamo atto con stupore dell'alleanza tra Forza Italia e PD per far cadere l'amministrazione"

"La Lega Puglia - scrive in una nota il Segretario politico della Lega Puglia On. Luigi D'Eramo - prende atto con profondo rammarico e stupore della scelta operata dai consiglieri comunali di Forza Italia, che schierandosi con il Partito Democratico hanno posto fine all'amministrazione di centrodestra della città di Andria. Alleandosi con il Partito Democratico, Forza Italia ha espresso un voto contrario al bilancio della propria amministrazione: un atto grave e chi lascia sorpresi. Come sorpresi ci lasciano le dichiarazioni rilasciate dal Consigliere Nicola Marmo, che durante la seduta in Comune ha accusato pubblicamente il nostro leader Matteo Salvini e le politiche della Lega al governo nazionale".

"Ieri - conclude D'Eramo - si è consumata una brutta pagina politica, per la quale chiediamo un immediato chiarimento: l'amministrazione comunale di Andria, guidata dal sindaco Nicola Giorgino, è dal 2010 simbolo di coalizione unita, forte e concreta. All'interno della quale la Lega ha una rappresentanza diretta fin dal 2015. A Nicola Giorgino esprimiamo la nostra convinta vicinanza e stima, nella certezza che il percorso politico del centrodestra in città non si chiuderà qui. La Lega continua a lavorare per Andria con senso di responsabilità e determinazione."