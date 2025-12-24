Le ragioni del NO alla riforma Nordio
Le ragioni del NO alla riforma Nordio
Attualità

Le ragioni del NO alla riforma Nordio al centro di un incontro svoltosi ad Andria

Magistrati e docenti hanno partecipato a questo primo appuntamento sul prossimo referendum della giustizia

Andria - mercoledì 24 dicembre 2025 17.51
Una sala gremita ha seguito ad Andria, presso il Food Policy Hub, il primo appuntamento sul referendum della giustizia, che in primavera porterà gli italiani ad esprimersi sulla riforma Nordio dell'ordinamento giudiziario. Il 30 ottobre 2025, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la riforma costituzionale della giustizia voluta dal Governo Meloni.
I punti chiave della riforma costituzionale si incentrano su alcune questioni di notevole rilevanza per il futuro delle istituzioni democratiche italiane.
La separazione delle carriere: Giudici e PM avranno due carriere separate e autonome, ciascuna con un proprio organo di autogoverno (CSM per i giudici, nuovo organo per i PM).
CSM: Il Consiglio Superiore della Magistratura si occuperà solo dei magistrati giudicanti, mentre i PM avranno un organo separato, con un sistema di elezione parzialmente sostituito dall'estrazione.
Alta Corte: Istituzione di un nuovo organo giudiziario per giudicare i magistrati e altre categorie di soggetti, con membri estratti a sorte e nominati dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento.
Indipendenza Differenziata: La riforma modifica la nozione di autonomia e indipendenza, riferendola principalmente ai giudici, mentre il PM viene visto con un ruolo di sostegno all'accusa più definito.

Su questi ambiti "Le ragioni del No" a questa riforma sono state al centro di un incontro pubblico che si è tenuto lo scorso 17 dicembre, promosso con l'intento di offrire alla comunità strumenti di riflessione, in primo luogo, spiegando come questa "non è una riforma pensata per ridurre i tempi dei processi". Alla presenza di giudici e magistrati, l'incontro è stato moderato dal procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti. Tra i partecipanti vi erano Marina Chiddo, giudice presso il Tribunale di Trani; Vincenzo V. Chionna, avvocato e professore ordinario di Diritto Commerciale; Giannicola Sinisi, ex magistrato e presidente dell'APS "Senza Sbarre" e Giovanni L. Vaira, sostituto procuratore della Repubblica di Trani.
Sia Nitti che Sinisi, in apertura dell'incontro, si sono soffermati, nei loro approfonditi interventi, sulle criticità della riforma: dalla possibile compressione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, al rischio di un rafforzamento del controllo politico sulla funzione giudiziaria.
Se la Prima cittadina, Giovanna Bruno, ha voluto rimarcare la valenza di un confronto pubblico fondato su ragionamenti ponderati e rispettosi delle diverse posizioni, nel segno della partecipazione dei cittadini alla vita politica e costituzionale, il notaio Sabino Zinni, ha posto l'attenzione sui cambiamenti istituzionali in gioco e sulle implicazioni tecniche e giuridiche della riforma sull'assetto ordinamentale della magistratura. Come è stato osservato da Gustavo Zagrebelsky, sul referendum "ci giochiamo la libertà di un Paese di opporsi a scelte totalitarie che nulla hanno a che fare con il miglioramento della qualità della vita delle persone". A rafforzare queste preoccupazioni, secondo gli intervenuti al dibattito, sono le stesse dichiarazioni del ministro Carlo Nordio, che ha definito l'attuale riforma solo un "primo passo", anticipando ulteriori interventi di natura costituzionale. Una prospettiva che secondo i promotori dell'incontro di Andria, rischia di aprire la strada a cambiamenti strutturali orientati più a soddisfare interessi politici di parte ,che a rispondere ai bisogni di giustizia dei cittadini.
Le ragioni del NO alla riforma NordioLe ragioni del NO alla riforma NordioLe ragioni del NO alla riforma NordioLe ragioni del NO alla riforma NordioLe ragioni del NO alla riforma NordioLe ragioni del NO alla riforma NordioLe ragioni del NO alla riforma NordioLe ragioni del NO alla riforma NordioLe ragioni del NO alla riforma NordioLe ragioni del NO alla riforma NordioLe ragioni del NO alla riforma Nordio
  • Referendum riforme costituzionali
  • referendum giustizia
  • Giorgia Meloni
Referendum giustizia: Unione Camere Penali, bene voto in due giornate  
24 dicembre 2025 Referendum giustizia: Unione Camere Penali, bene voto in due giornate  
Allerta meteo gialla per piogge fino alle ore 14 di giovedì 25 dicembre
24 dicembre 2025 Allerta meteo gialla per piogge fino alle ore 14 di giovedì 25 dicembre
Altri contenuti a tema
Referendum giustizia: Unione Camere Penali, bene voto in due giornate   Referendum giustizia: Unione Camere Penali, bene voto in due giornate   Petrelli: “Garantire confronto informato senza strumentalizzazioni”
Referendum giustizia, ad Andria incontro pubblico sulla riforma Nordio Politica Referendum giustizia, ad Andria incontro pubblico sulla riforma Nordio Appuntamento a mercoledì 17 dicembre alle 19 presso il Food Policy Hub
Referendum Giustizia: "La riforma Nordio nell'ordinamento giudiziario", le ragioni del NO Convegni Referendum Giustizia: "La riforma Nordio nell'ordinamento giudiziario", le ragioni del NO Appuntamento ad Andria mercoledì 17 dicembre, alle ore 19 presso l'Andria Food Policy Hub, via San Francesco n.18
Al Carafa di Andria: “Nascita della Repubblica Italiana. Profili costituzionali” Scuola e Lavoro Al Carafa di Andria: “Nascita della Repubblica Italiana. Profili costituzionali” Giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 10.00, presso l'auditorium dell'I.I.S.S. "Ettore Carafa"
On. Matera (FdI): "3 mln di euro per Castel del Monte grazie al governo Meloni" Politica On. Matera (FdI): "3 mln di euro per Castel del Monte grazie al governo Meloni" "Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, mantiene fede a quanto aveva dichiarato durante l’ultima visita presso il maniero federiciano"
Identificato e denunciato un trentenne di Andria tra i responsabili dell'esposizione dello striscione a Bisceglie Cronaca Identificato e denunciato un trentenne di Andria tra i responsabili dell'esposizione dello striscione a Bisceglie Alcune delle foto della manifestazione, hanno permesso l'identificazione del giovane. Indagini della Polizia di Stato sugli altri individui ritratti
On. Matera (FdI): "Spread sempre più basso grazie a stabilità del governo Meloni" Politica On. Matera (FdI): "Spread sempre più basso grazie a stabilità del governo Meloni" La nota del deputato di Fratelli d'Italia Mariangela Matera, componente in Commissione Finanze
Carceri, on. Matera (FdI): "Da Governo importanti investimenti per edilizia penitenziaria" Politica Carceri, on. Matera (FdI): "Da Governo importanti investimenti per edilizia penitenziaria" La nota dell'onorevole Mariangela Matera sulla visita all'Istituto Penitenziario di Trani
Gli eventi dei “Capodanni di Puglia” con Pugliapromozione e tutti i Comuni capoluogo
24 dicembre 2025 Gli eventi dei “Capodanni di Puglia” con Pugliapromozione e tutti i Comuni capoluogo
Nascita di Federico II di Svevia: tre giorni di festeggiamenti ad Andria
24 dicembre 2025 Nascita di Federico II di Svevia: tre giorni di festeggiamenti ad Andria
“Puer Apuliae”, il 26 dicembre esce il singolo del compositore Roberto Fasciano dedicato a Federico II  
24 dicembre 2025 “Puer Apuliae”, il 26 dicembre esce il singolo del compositore Roberto Fasciano dedicato a Federico II  
Natale: Coldiretti Puglia, 180 euro a famiglia: +13% spesa per tavola tra pesce e dolci
24 dicembre 2025 Natale: Coldiretti Puglia, 180 euro a famiglia: +13% spesa per tavola tra pesce e dolci
Contratto scuola, la FLC CGIL non lo firma: "Nella Bat lavoratori d'accordo "
24 dicembre 2025 Contratto scuola, la FLC CGIL non lo firma: "Nella Bat lavoratori d'accordo"
Concerto-galà "Morricone e De Nittis…due maestri, un'anima! " a Barletta: i ringraziamenti della Bcc di Canosa Loconia
23 dicembre 2025 Concerto-galà "Morricone e De Nittis…due maestri, un'anima!" a Barletta: i ringraziamenti della Bcc di Canosa Loconia
Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat
23 dicembre 2025 Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat
Sanità di prossimità, la CGIL protesta: "Gravi ritardi nella spesa "
23 dicembre 2025 Sanità di prossimità, la CGIL protesta: "Gravi ritardi nella spesa"
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.