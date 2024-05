Le Mercedes storiche nella BAT tra paesaggio, visite guidate e passione grazie agli “Amici della Stella”

La più antica risale agli inizi degli anni '50, quella più recente di fine anni '80. E' stato un viaggio alla scoperta del mondo Mercedes e del territorio della BAT, l'auto raduno storico voluto dalche. Una passione che spesso nasce sin dalla tenera età e che si tramanda di generazione in generazione.«E' una passione che nasce fin da bambino – ha spiegato- Noi siamo nati come gruppo social e da quest'anno siamo diventati Club Italia Amici della Stella. Questo è il nostro primo raduno ufficiale ed abbiamo scelto la Puglia perché è una regione meravigliosa ed è ricca di appassionati, ricca di modelli Mercedes e c'è una allegria ed una passione che va oltre».Le autovetture che si sono alternate nella tappa della sesta provincia pugliese sono state complessivamente 50, tutte storiche e d'epoca.«Abbiamo sfruttato l'occasione per organizzare questo raduno nella BAT – ha spiegato- e quindi far conoscere le realtà nostre e la cultura che c'è nella provincia di Barletta Andria Trani abbinandola poi a questo raduno di Mercedes storiche e poi per tante altre iniziative che ci saranno»., ma le autovetture sono giuntea partire dalla Sicilia per arrivare alla Campania, Molise, Abruzzo e Lazio. Un programma intenso che ha unito la passione per le quattro ruote alle meraviglie del territorio per un progetto in cui essenziali sono state le partnership con l'associazione Turisti in Puglia cui sono nati i percorsi guidati di visita con diverse cantine e masserie per toccare con mano la cultura enogastronomica della BAT.Suggestiva l'ultima giornata aove le autovetture hanno sfilato all'ombra del maniero federiciano prima del ritorno a casa. Essenziale anche il contributo dato dall'azienda Maldarizzi rivenditore Mercedes e particolarmente attento a questo tipo di iniziative.