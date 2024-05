L'attesa è finita! Sabato 25 maggio 2024 riapre la Biblioteca diocesana "San Tommaso d'Aquino". L'inaugurazione dei nuovi spazi interamente ristrutturati e ampliati si protrarrà nell'intera giornata con incontri, visite guidate, laboratori e spettacoli. I lavori sono stati resi possibili con il finanziamento della misura POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici".

Circa 1000 mq di spazi riqualificati, pensati fin dal primo momento per tutte quelle persone che li abiteranno.



Ecco il programma della giornata inaugurale, il 25 maggio



- ore 10.00: ▪️ La bellezza delle parole, di e con Roberto Mercadini; ▪️Benedizione di S.E. Mons. Luigi Mansi Vescovo di Andria. ▪️Saluti istituzionali



- ore 11.00: "A library is a growing organism", prof.ssa Paola Sverzellati , docente di Bibliografia e biblioteconomia - Università Cattolica - Milano



- ore 11.30: "Leggere e immaginare il futuro: le biblioteche come comunità della conoscenza", dott. Giuseppe Laterza, editore



- ore 12.00: Aperitivo "Il meglio deve ancora venire!"



- ore 13.00-19.00 Apertura per la visita libera alla nuova Biblioteca



- ore 17.00-18.00 Di nuovo laboratori in Biblioteca! (bambini 18-36 mesi a cura della Libreria "Lapenna delle storie; bambini 6-9 anni a cura di Nati per leggere e Mu.Giò)



- ore 19.30 Le voci e i suoni della Puglia



- Piero Meli ,autore di In Puglia. Da Alda Merini a Mario Desiati (Giulio Perrone Editore 2024)

- Molla, musicista, vincitore del premio InediTO al Salone del Libro Torino 2024



- ore 21.00 "*La Luna e i falò. Time never dies" di e con Luigi D'Elia