Anche Gambero Rosso omaggia i Tenerelli della famiglia Mucci di Andria

Il primo operatore multimediale e multicanale del settore food and beverage racconta la storia di una delle aziende artigianali top del settore

Ed anche il Gambero Rosso, omaggia con la storia dei Tenerelli della famiglia Mucci di Andria, uno dei prodotti cult della Puglia, la cui origine risale ad oltre 130 anni fa.Nei giorni scorsi infatti, il sito del "Gambero Rosso", piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani -e non solo- ha raccontato, con un servizio di Mariateresa Totaro, le origini di questo confetto ripieno, a base di mandorle di Toritto (Bai) o nocciole del Piemonte Igp, ricoperte da cioccolato bianco, fondente o al latte e da un leggero strato di confettura colorata, che lo hanno reso famoso a livello internazionale.Il servizio giornalistico, nel menzionare il museo del Confetto "Giovanni Mucci" ed il riconoscimento ottenuto dal ministero per i Beni e le Attività Culturali, celebra il prestigio di questa fabbrica -ancora totalmente artigianale- a cui la Regione ha voluto concedere il titolo di "Negozio storico patrimonio di Puglia".