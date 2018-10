Le congratulazioni a Savino Muraglia per l'elezioni a Presidente dei Coltivatori diretti pugliesi

Il Sindaco, avv. Nicola Giorgino e Benedetto Miscioscia, Consigliere comunale delegato alle Politiche agricole, esprimono " le più fervide congratulazioni al neo Presidente regionale dei Coltivatori Diretti della Puglia, dott. Savino Muraglia. Un giusto riconoscimento in quanto in qualità di produttore olivicolo ed oleario ha saputo coniugare egregiamente e proficuamente la tradizione con l'innovazione, dimostrando, da giovane imprenditore, le sue doti manageriali in un settore, quello oleario, che rappresenta per la nostra Regione un volano produttivo ed economico particolarmente importante. Al neo Presidente regionale dei Coltivatori Diretti, l'andriese Savino Muraglia, formuliamo i migliori auguri per un proficuo buon lavoro al servizio della comunità imprenditoriale agricola e produttiva, rappresentata da migliaia di coltivatori diretti pugliesi"."Apprendo con soddisfazione della nomina a Presidente della Coldiretti Puglia di Savino Muraglia. Esprimo le mie personali felicitazioni per il nuovo, prestigioso incarico significativamente affidato alla competenza e alla passione di un Andriese e formulo i migliori auguri per il lavoro che si accinge a compiere". Lo dichiara il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo."Sono certo - continua - che sarà autentico interprete delle legittime aspirazioni del mondo agricolo pugliese e che il suo contributo sarà rilevante per lo sviluppo e la crescita di un settore fondamentale e trainante per l'economia dei nostri territori.Il perdurare di una crisi ormai sistemica, le nuove sfide rappresentate dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione, il terribile flagello della Xylella sono soltanto alcune delle questioni cogenti che chiedono risposte altrettanto pronte e lungimiranti. Assicuro, nel rispetto dei vincoli e delle prerogative istituzionali, - conclude Marmo - il mio sostegno e la mia collaborazione nella certezza che possa continuare quel confronto franco, leale e proficuo che ha sempre caratterizzato la interlocuzione con la Coldiretti".