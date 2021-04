La UIL chiede campagna vaccinale per il personale del Servizio Sociale Professionale

Avviare da subito la programmazione e la vaccinazione su base regionale del personale del Servizio Sociale Professionale dei Comuni e degli Ambiti Sociali di Zona. E' quanto chiedono in una nota inviata ai vertici istituzionali della Regione Puglia, il Segretario regionale Barnabà e quello generale Vatinno della UIL. Tale richiesta si è resa necessaria dopo che la Regione ha dato una interpretazione restrittiva nel piano vaccinale a figure quali l'assistente sociale dei servizi sociali dei Comuni dei diversi Ambiti, nonché per il personale tecnico e amministrativo di riferimento.Nella lunga e circonstanziata richiesta, viene sottolineato come gli operatori del Servizio Sociale Professionale dei Comuni e degli Ambiti Sociali di Zona, "sia in ambito domiciliare che semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata", entrano a contatto stretto con soggetti a rischio, individuati alle Tabelle 1 e 2 dello stesso piano nazionale".