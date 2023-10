Al via oggi le campagne antinfluenzale e contro il Covid in tutta la Puglia

Oggi iniziano le campagne antinfluenzale e contro il Covid in tutta la Puglia: le Asl hanno aperto il loro ambulatori nei dipartimenti di prevenzione. I medici di medicina di generale e le farmacie sono a disposizione per indicare le modalità di somministrazione. Da oggi c'è anche uno spot per la campagna della comunicazione istituzionale della Regione Puglia sui vaccini."Su tutto il territorio regionale – spiega l'assessore alla Sanità, Rocco Palese - siamo già completamente operativi e raccomandiamo la vaccinazione sia per l'influenza che per il covid: sia per i pazienti fragili che per gli ultrasessantenni , per fare una vera prevenzione. Quindi invito tutte le persone che hanno bisogno di più protezione, come i trapiantati, i diabetici, gli affetti da malattie rare, i pazienti oncologici a cercare di recarsi al più presto negli ambulatori vaccinali dei dipartimenti di prevenzione delle Asl, diffusi su tutto il territorio, per poter effettuare queste importanti vaccinazioni. La popolazione può essere certa della estrema sicurezza dei vaccini, che sono di nuova generazione e sono stati validati da Ema e Aifa contro le nuove sottovarianti Covid e contro il ceppo stagionale dell'influenza.Per Vito Montanaro, direttore del dipartimento Salute della Regione "la campagna vaccinale è già iniziata da ieri in alcune strutture sanitarie perché è prioritario iniziare con la vaccinazione degli operatori sanitari, per tutelare la loro salute e quella dei loro assistiti e anche per salvaguardare i modelli organizzativi: perché avere carenze di personale anche per ragioni di patologie legate al covid o all'influenza sarebbe per noi molto complicato da gestire dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro nei reparti".