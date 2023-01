La solidarietà parla attraverso atti concreti con il progetto “Mani unite per il Congo”

Si è svolta nei giorni scorsi la cena solidale per supportare il progetto: "Mani unite per il Congo" iniziativa che nasce per sostenere i bambini nel cuore dell'Africa, precisamente a Katana, nella Repubblica Democratica del Congo.La cena di beneficenza voluta vivamente dalla pluri-premiata chef pugliese, Antonella Scatigna. Il suo impegno è quello di dare una mano concreta agli orfani con poche speranze, creando uno spazio autosufficiente per i bambini, il progetto si è presto trasformato una grande realtà che l'ha vista circondarsi di tante persone e colleghi desiderose di aiutare.La cena solidale, si è svolta presso il "Copacabana suite" a Margherita di Savoia, tra i colleghi Pietro Zito chef di "Antichi Sapori" a Montegrosso, anche lui impegnato con la solidarietà, lo chef Salvatore Riontino, in collaborazione con l'associazione cuochi e pasticcieri Bat. «La solidarietà costituisce un elemento di unione fra le genti!» spiega Antonio Pistillo ambasciatore dei "Saperi e Sapori di Puglia" per Italia&friends di Andria, sempre attenta alle iniziative solidali.Il ricavato della serata oltre cinquemila euro, sarà devoluto al sostentamento dei bambini del Katana e alla costruzione dell'ambulatorio per le prime necessità, lo chef Riontino ha sottolineato che: «Abbiamo lavorato tutti insieme con grande entusiasmo, ottimo cibo e grande cuore, abbiamo raggiunto un obbiettivo ragguardevole. Tutti hanno dato il loro contributo e questo è davvero importante. Certe volte va bene che la solidarietà va fatta in silenzio ma bisogna anche far vedere che un gruppo di persone lo fa dedicando anche del tempo».Le foto della serata sono state gentilmente messe a disposizione dal Signor Rocco Lamparelli.