Pietro Zito insignito del Premio Cartagine 2025: un'eccellenza di Montegrosso che onora la nostra terra

Cos'è il Premio Cartagine

Un nuovo, prestigioso traguardo quello raggiunto da Pietro Zito, chef e imprenditore agricolo, insignito lo scorso 24 maggio 2025 nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli del Premio Culturale Internazionale Cartagine, uno dei più alti riconoscimenti riservati a figure che si distinguono per l'eccellenza nel proprio ambito e per il contributo ai valori della cultura, dell'etica e della solidarietà, con il patrocinio della Municipalità di Napoli e del Circolo Ufficiali della Marina Militare.Il Senato Accademico dell'Accademia Culturale Internazionale Cartagine, nella persona del Presidente Rettore dott.Alessandro Della Posta, ha premiato Pietro Zito nella sezione Imprenditoria - Ristorazione, in virtù di una carriera straordinaria iniziata nel 1993, quando decise di lasciare i campi per mettersi dietro ai fornelli e fondare il ristorante "Antichi Sapori Montegrosso".Un gesto visionario che ha segnato una rivoluzione nella cucina pugliese, con un ritorno consapevole alle origini, ai sapori autentici e ai prodotti della terra.Zito è riuscito nel tempo a trasformare Montegrosso in una meta per appassionati e intenditori di tutta Italia e del mondo, facendo della cucina contadina un linguaggio universale capace di emozionare e unire. Il suo lavoro è sempre stato guidato da radici profonde, rispetto per la stagionalità, ricerca della verità nel piatto e un forte legame con la sua comunità.Istituito nel 2001, il Premio Culturale Internazionale Cartagine giunto alla su XXV edizione, viene conferito annualmente a personalità che si sono distinte per meriti umani, culturali, scientifici, professionali e sociali. Promosso dall'Accademia Culturale Internazionale Cartagine, il premio è ispirato ai valori di dialogo tra culture, cooperazione tra i popoli e promozione della dignità umana. Tra i premiati figurano negli anni illustri rappresentanti del mondo dell'arte, della scienza, dell'impresa, delle forze armate, della diplomazia e del volontariato: Lucio Dalla, Corrado Calabrò, Antonio Banderas, Gianni Letta, Giancalo Fisichella, Kofi Annan, Ennio Morricone, Lino Banfi, solo per citarne alcuni.Non è un caso che Pietro Zito abbia ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui — lo scorso aprile — il titolo di "Ambasciatore della cucina italiana nel mondo" a bordo della Nave Vespucci, su conferimento del ministro Lollobrigida. È altresì socio fondatore della Onlus "Insieme per l'Africa", con cui da anni è impegnato in progetti umanitari in Etiopia, Uganda e Madagascar.Questo premio rappresenta un tributo alla sua visione, alla sua tenacia e all'impegno instancabile per promuovere la cultura gastronomica del territorio con autenticità e coraggio.Grazie, Pietro, per portare Montegrosso, Andria e la nostra terra nel cuore del mondo.