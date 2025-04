Pietro Zito “Ambasciatore della cucina autentica”

Un'altra pagina importante è stata scritta a Canosa di Puglia per "Ri-CostruiAmo il territorio" , la numero 4 passerà agli annali per la larga partecipazione di istituti alberghieri (ben otto), coinvolti dal nord al sud della Puglia che con studenti, docenti e dirigenti si sono cimentati nella Food Challenge intitolata "Mangia Autentico" incentrata sull'utilizzo del grano arso.Grandi meriti alla sinergia di forze tra l'associazione Cooking Solution e l'I.I.S.S. "Luigi Einaudi" - Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Canosa di Puglia, sostenuta da istituzioni patrocinanti e ditte sponsorizzatrici che hanno promosso ed organizzato la competizione culinaria divisa in due manche: una per un primo piatto e l'altra per il dessert, entrambe focalizzate sulla creatività e sull'appeal per valorizzare il grano arso, ingrediente che di recente è stato inserito tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) a livello nazionale ed evidenziare così il legame con la cultura gastronomica pugliese e le tradizioni tipiche del territorio a tavola, relative alla civiltà contadina e ai prodotti a km0. Lo scorso lunedì 7 aprile, una giuria d'eccezione ha valutato le pietanze, costituita da: Nunzio Margiotta (Presidente Accademia del grano arso); Leonardo Messina(Chef e Presidente Cooking Solution); Corrado Amato (Presidente APCI Puglia); Sandro Romano (gastronomo e giornalista);(Chef Ristorante Antichi Sapori); Rita Frontino (Docente di scienze degli alimenti); Giuseppe Achille (dirigente scolastico); Sabino Scolletta (Chef di cucina) e Antonia Di Pilato (docente di matematica-responsabile commissione per la valutazione).Sul podio dei piatti salati sono saliti: al primo posto per "Cavatelli di grano arso con julienne di seppie e crema di ceci" preparato dallo studente Caggianelli Alessandro dell'Istituto Alberghiero "Ettore Majorana" di Bari; al secondo, "CartellArsa ai sapori della Daunia" di Algerino Francesca dell'Istituto "Einaudi-Grieco" di Foggia; al terzo posto, "Chitarrucci all'oro nero di mare" di Lorusso Antonio dell'Istituto "Aldo Moro" di Trani (terzo posto). In pasticceria, il primo premio è andato al dolce "La 'BAT' in un bicchiere" preparato da Filannino Antonio dell'Istituto "Aldo Moro" di Trani; seguito dalla "Crostata di grano arso con ganache alla fragola e cremoso al cioccolato fondente" di Monno Antonio dell'Istituto "E. Majorana" di Bari ed al terzo il dolce "Sinfonia" di Doronzo Diego dell'Istituto "Aldo Moro" di Margherita di Savoia. Le premiazioni nella prestigiosa Sala "Alberto II di Monaco" dell'Istituto "L. Einaudi" di Canosa dove sono intervenuti tra gli altri: la giornalista Barbara Politi, il docente Saverio Dell'Olio, l'assessore alla Cultura, Cristina Saccinto; il vice presidente dell'APS Cooking Solution, Giuseppe Frizzale e la dirigente scolastica Brigida Caporale per gli onori di casa. La quarta edizione di "Ri-CostruiAmo il territorio" è stata impreziosita dalle premiazioni degli "Ambasciatori della cucina autentica": Sonia Re, direttore dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani; la consigliera comunale di Canosa di Puglia, Antonia Sinesi, lo chef Carlo Papagni ed il patron di "Antichi Sapori" di Andria, Pietro Zito per: "l'impegno nella promozione e valorizzazione della cucina tradizionale attraverso la riscoperta e la tutela di antiche ricette, contribuendo a preservare e diffondere la cultura del mangiare autentico e genuino." Ambasciatori che hanno dato un notevole contributo professionale ed esperienziale teso ad evidenziare il valore culturale e le potenzialità economiche del grano arso ed al contempo a preservare e promuovere le radici culinarie tipiche del territorio pugliese.