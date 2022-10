La scuola "Vaccina" di Andria a Marsala per la fase conclusiva del progetto “Una rete per il Sud”

Come si superano le disuguaglianze di genere nel campo delle scienze e della tecnologia? Questa è la sfida a cui hanno partecipato gli alunni di circa 30 scuole di Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia nell'ambito del progetto "Una rete per il Sud. Obiettivo STEAM". A coordinare il progetto e i circa 1200 partecipanti ci ha pensato il liceo "Pascasino" di Marsala, dove, dal 13 al 15 ottobre, si svolgerà la terza fase del progetto. La scuola "P. N. Vaccina" di Andria parteciperà a questo momento conclusivo in Sicilia con il team che ha superato il secondo step della sfida tra le scuole partecipanti, presentando un lavoro denominato "Garden STEAM", premiato dai 4 esperti della giuria per la coerenza della proposta con la sfida, per l'innovazione dell'idea, per la qualità della presentazione e la sua fattibilità.Nel team vincitore della scuola "Vaccina" della classe 2A ci sono Basile Giulia, Falcetta Simona, Rubini Aurora, Zampogna Saverio e Zingaro Giorgia. Ad accompagnarli e guidarli in questo ulteriore momento formativo dell'esperienza didattica ci sarà la loro insegnante Arcangela Quacquarelli. La stessa docente insieme agli altri colleghi, che hanno attivamente partecipato alla formazione dei docenti prima e al coinvolgimento degli alunni dopo, si adoperano costantemente nella scuola per una riproposta didattica STEAM che sia più innovativa e più vicina alle sfide del presente, consapevoli che spesso le soluzioni più originali, ma non per questo non progettabili, possono venir fuori proprio da un confronto serio ed attento con i propri alunni.«Auguriamo agli alunni vincitori - scrive la prof.ssa Rosaria Di Ruvo - di sentirsi parte integrante sia di questo evento didattico e sia di questo mondo, che ha bisogno sempre più di menti disposte ad accettare di mettersi pacificamente a confronto».