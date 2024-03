La scuola “Cafaro” di Andria sbanca alla finale regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo

La scuola secondaria di primo grado "Cafaro" sbanca alla finale regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo conquistando il primo posto in tutte le categorie:S1: Contessa Chiara (1^ C)S2: D'Avanzo Giovanni (2^ A)S3: Fortunato Roberta (3^ A).I vincitori sono stati decretati all'esito di una gara avvincente che si è tenuta lo scorso 8 marzo presso l'istituto comprensivo "D'Azeglio-De Nittis" di Barletta, che ha ospitato la finale di area/regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo promossi dall'Accademia Italiana per la promozione della Matematica "Alfredo Guidi" e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo.La competizione ha visto impegnati 15 alunni dell'I.C. "Verdi-Cafaro" frequentanti le classi prime, seconde e terze della secondaria di primo grado.I tre ragazzi saliti sul podio si sono distinti per la loro passione, abilità e attitudine per la disciplina dimostrando una eccezionale padronanza di concetti matematici e una notevole capacità di problem solving, classificandosi al primo posto nelle rispettive categorie: S1-prima media, S2-seconda media e S3-terza media.Saranno quindi loro a partecipare alla finale nazionale, che si terrà a Palermo il prossimo 19 maggio, e a rappresentare la Puglia nelle rispettive categorie.Tanta emozione ed esultanza per l'intera comunità scolastica e grande la soddisfazione del Dirigente scolastico Grazia Suriano, sempre attenta a promuovere attività che valorizzano le eccellenze.