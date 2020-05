"La sanità: chi fa che cosa e cosa viene fatto": incontro il 29 maggio

Il movimento "Liberi e Ribelli", composto da un gruppo di giovani pugliesi che si è posto l'obiettivo di organizzare dei momenti di formazione politica, ha organizzato una scuola sulla sanità in programma venerdì 29 maggio a partire dalle ore 17,00. Si parlerà della sanità, quella italiana, che negli ultimi mesi è stata sottoposta ad uno stress test non indifferente, a causa del coronavirus.La sanità sarà analizzata sia dal punto di vista dei principi e della normativa fondamentale, sia dal punto di vista degli attori che entrano in gioco nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni. Parteciperanno all'incontro Alessandro delle Donne, DG Asl BT, Pasquale Di Fazio, Primario Medicina Nucleare Osp. Dimiccoli di Barletta, Sabino Zinni, Consigliere Regionale Puglia, ed Elena Gentile, ex assessore alla Sanità. Sarà analizzato anche l'iter che porterà alla costruzione del nuovo ospedale di Andria.L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook.