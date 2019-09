La parrocchia di S. Michele Arcangelo e S. Giuseppe si prepara ai festeggiamenti in onore di San Michele

Anche quest'anno è stato predisposto dai sacerdoti don Pasquale Gallucci e don Francesco Piciocco con il Consiglio pastorale parrocchiale, il programma della festa parrocchiale di S.Michele Arcangelo protettore della parrocchia S.Michele Arcangelo e S. Giuseppe in Andria, al quartiere Monticelli.Ecco le iniziative:- 27 Settembre alle ore 20, incontro di preghiera per l'inizio dell'anno pastorale;- 28 " " 16.30, biciclettata per tutta la comunità- 29 " Festa di San Michele Arcangelo: Celebrazione Eucaristiche alle ore 8.00/10.00/11.30 e 18.00. Alle ore 10; celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo diocesano, Mons. Luigi Mansi; durante la celebrazione ci sarà il mandato per tutti gli operatori pastorali;Per le ore 18.00 dopo la celebrazione Eucaristica pomeridiana, a seguire ci sarà processione per le strade del quartiere:Chiesa-Via Gen. La Masa-Via Castromonte-Via F. Filzi-Via T de Revel-Via Ciladini-Via S.Candido-V.le Trentino-Via don Minzoni-P.zza Sorelle Agazzi-Via Angiulli-Via G.Poli-Via S.Angelo-ChiesaInfine, alle ore 20.30 Festa delle comunità- Stand enograstonomici, dolci, pesca di beneficenza truccabambini ed estrazione dei biglietti vincenti della lotteria; musica dal vivo con il gruppo "The Commercialisti"