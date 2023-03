La neo Segretaria nazionale Elly Schlein del Pd incontra online tutti i segretari provinciali e regionali

La neo Segretaria nazionale Elly Schlein ha incontrato virtualmente in una video conferenza tutti i segretari provinciali e regionali, tra cui Lorenzo Marchio Rossi per la BAT e Domenico De Santis per la Puglia.È stata occasione per lei di ringraziare tutte le federazioni, i circoli, le militanti e i militanti per l'immenso lavoro che ha consentito la straordinaria partecipazione al congresso e alle primarie del 26 Febbraio.La Schlein ha voluto inoltre anticipare questo incontro rispetto all'insediamento formale da segretaria, che avverrà con la prima assemblea domenica 12 marzo, per comunicarci di aprire subito le porte a tutte le persone che si stanno avvicinando in queste ore al Partito, chiedendo di potersi iscrivere.Come segretario di circolo non posso che accogliere il suo messaggio, invitando a mia volta tutti i simpatizzanti a tesserarsi al Partito Democratico.Le primarie ci hanno consegnato un dato inconfutabile.La massiccia partecipazione anche di non iscritti ci dice che questo non è il momento di chiudersi in barricate. Il PD è la casa naturale di tutti coloro che si riconoscono nei valori del centro-sinistra.Già nella giornata di oggi, dunque, viene riaperto il tesseramento 2023 nella modalità online (con le stesse regole del 2022 ma con la nuova possibilità di indicare direttamente il circolo di appartenenza).Successivamente la nuova segreteria nazionale avvierà, nei tempi più rapidi possibili, anche le procedure necessarie alla ripartenza del tesseramento cartaceo.La Segretaria avvierà presto un percorso di confronto per poter modificare, alla luce dell'esperienza di questi anni, il regolamento per il tesseramento.Qui il link per il tesseramento online: https://tesseramento.partitodemocratico.it/